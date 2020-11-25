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"أمانة عسير" ترفع قرابة 53 ألف م3 مخلفات بناء خلال 30 يومًا

ضِمن جهودها الميدانية لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري

تُواصل أمانة منطقة عسير وبلدياتها، أعمالها الميدانية، في إطار جهودها لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.

وتضمنت الأعمال خلال الـ30 يومًا الماضية، معالجة أكثر من 35.385 مترًا طوليًّا للدهانات، والعلامات المرورية، والخطوط الأرضية؛ فيما رفعت كفاءة وجاهزية شبكة الطرق من خلال معالجة نحو 22.928م2 لحفر الشوارع والتشققات في مواقع مختلفة بمدن ومحافظات منطقة عسير وفق خطة شاملة لتحسين شبكة الطرق ورفع كفاءتها إلى أفضل مستوى ممكن، إلى جانب صيانة التجهيزات الداخلية لـ1393 عمود إنارة، وإصلاح الأرصفة المتهالكة التي بلغ حجمها 20.793م2، وإزالة وتحسين 948 من الحواجز الخرسانية، ورفع ما يقارب 52.815م3 من مخلفات البناء والهدم، إضافة إلى معالجة أكثر من 6841م2من الكتابات المشوهة على الجدران، ورفع 340 مركبة تالفة ومهملة، ومعالجة 1415 حاوية نفايات.

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"أمانة عسير" ترفع قرابة 53 ألف م3 مخلفات بناء خلال 30 يومًا
سبق

تُواصل أمانة منطقة عسير وبلدياتها، أعمالها الميدانية، في إطار جهودها لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.

وتضمنت الأعمال خلال الـ30 يومًا الماضية، معالجة أكثر من 35.385 مترًا طوليًّا للدهانات، والعلامات المرورية، والخطوط الأرضية؛ فيما رفعت كفاءة وجاهزية شبكة الطرق من خلال معالجة نحو 22.928م2 لحفر الشوارع والتشققات في مواقع مختلفة بمدن ومحافظات منطقة عسير وفق خطة شاملة لتحسين شبكة الطرق ورفع كفاءتها إلى أفضل مستوى ممكن، إلى جانب صيانة التجهيزات الداخلية لـ1393 عمود إنارة، وإصلاح الأرصفة المتهالكة التي بلغ حجمها 20.793م2، وإزالة وتحسين 948 من الحواجز الخرسانية، ورفع ما يقارب 52.815م3 من مخلفات البناء والهدم، إضافة إلى معالجة أكثر من 6841م2من الكتابات المشوهة على الجدران، ورفع 340 مركبة تالفة ومهملة، ومعالجة 1415 حاوية نفايات.

25 نوفمبر 2021 - 20 ربيع الآخر 1443
01:32 PM

"أمانة عسير" ترفع قرابة 53 ألف م3 مخلفات بناء خلال 30 يومًا

ضِمن جهودها الميدانية لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري

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صحيفة سبق الإلكترونية - أبها
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تُواصل أمانة منطقة عسير وبلدياتها، أعمالها الميدانية، في إطار جهودها لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.

وتضمنت الأعمال خلال الـ30 يومًا الماضية، معالجة أكثر من 35.385 مترًا طوليًّا للدهانات، والعلامات المرورية، والخطوط الأرضية؛ فيما رفعت كفاءة وجاهزية شبكة الطرق من خلال معالجة نحو 22.928م2 لحفر الشوارع والتشققات في مواقع مختلفة بمدن ومحافظات منطقة عسير وفق خطة شاملة لتحسين شبكة الطرق ورفع كفاءتها إلى أفضل مستوى ممكن، إلى جانب صيانة التجهيزات الداخلية لـ1393 عمود إنارة، وإصلاح الأرصفة المتهالكة التي بلغ حجمها 20.793م2، وإزالة وتحسين 948 من الحواجز الخرسانية، ورفع ما يقارب 52.815م3 من مخلفات البناء والهدم، إضافة إلى معالجة أكثر من 6841م2من الكتابات المشوهة على الجدران، ورفع 340 مركبة تالفة ومهملة، ومعالجة 1415 حاوية نفايات.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,841
201,250 سيارة ..

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