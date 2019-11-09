"فيديو الأرقام".. "الحقيل" يكيِّف رؤية ولي العهد على أرض الواقع

مشاهدات مليونية لحديث مستقبل الإسكان في السعودية

كلمات مختصرة، كشفت ما يتمتع به سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- من ثقة ووضوح واهتمام ومتابعة شخصية لبرامج تحقيق رؤية 2030، وذلك في فيديو تداوله مغردون في "تويتر"، ذكر فيه سمو ولي العهد أن هناك قفزات فلكية في السنوات الثلاث الماضية، وأن هذا الشيء سوف يستمر، داعيًا للنظر إلى الأرقام وهي ستوضح أين كنا وأين نحن اليوم.

وتضمن الفيديو إنجازات لقطاع "الإسكان" خلال السنوات الثلاث السابقة؛ ليبرهن عن نفسه بوصفه واحدًا من القطاعات الحكومية التي قفزت تلك القفزات التاريخية، وكيف كانت، وأين هي اليوم.. وبلغة الأرقام التي يتبناها ولي العهد في أحاديثه ولقاءاته.

وعرض الفيديو ما يحظى به الإسكان من اهتمام ودعم من حكومة خادم الحرمين الشريفين، موضحًا ما تبذله وزارة الإسكان من جهود وتطور متسارع لتوفير السكن الملائم للمواطنين، متضمنًا إنجازات الوزارة منذ إطلاق رؤية 2030 حتى منتصف شهر سبتمبر الماضي.

وأوضح الفيديو أن وزارة الإسكان خصصت 282 ألف خيار سكني وتمويلي في 2017، و300 ألف خيار سكني وتمويلي في عام 2018، و200 ألف خيار سكني وتمويلي في 2019؛ ليبلغ مجموع ما طُرح خلال ثلاث سنوات 782 ألف خيار سكني وتمويلي.

كما أظهر أنه في منتصف 2019 سجلت السعودية نجاحًا في رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن، وذلك حسب ما أعلنته الهيئة العامة للإحصاء من ارتفاع إجمالي عدد المساكن المشغولة بأُسر سعودية إلى 3.68 مليون مسكن، فيما سجلت نسبة المساكن "المملوكة" المشغولة بأسر سعودية 62.8 %.

وفي مقابل زيادة نِسب التملك سجَّلت المساكن المستأجرة والمشغولة بأُسر سعودية خلال الفترة نفسها انخفاضًا قياسيًّا، وصل إلى 35،49 %، بواقع 1.3 مليون أسرة، مقارنة بنحو 37،63 % في منتصف 2018م. كما أطلقت الوزارة 67 مشروعًا، توفر 122.108 آلاف وحدة سكنية متنوعة بمختلف مناطق السعودية حتى يوليو 2019م.

وعرض الفيديو الذي حظي بمشاهدات مليونية نموذجًا للفرق الكبير بين أرقام الأمس واليوم من تسجيل ارتفاع القروض المقدمة من البنوك والمؤسسات التمويلية خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2019، بحسب بيانات مؤسسة النقد؛ لتصل إلى 84.481 بقيمة إجمالية تتجاوز 38 مليار ريال، ويصبح ما قُدم خلال 9 أشهر في 2019 يعادل ما قُدم في أعوام 2016، و2017، و2018 مجتمعة.

كما أظهر الفيديو المتداوَل تقريرًا لـ"جدوى" للاستثمار، يؤكد تحقيق برامج الإسكان مستويات متقدمة ضمن برنامج تحقيق رؤية 2030 الخاص بجودة الحياة.. بعدها يظهر وزير الإسكان ماجد الحقيل في لقطة سريعة، يؤكد فيها أن ما حُقق من إنجازات هو تلبية لطموحات ولاة الأمر، وأن الأخبار الجميلة تكون مفرحة لجميع المواطنين.