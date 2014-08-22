بالفيديو.. لحظة إصابة جندي إسرائيلي برصاصة "المسافة صفر"

أطلقها فلسطيني عبر ثقب السلاح الإسرائيلي في جدار غزة

وقف جندي من جنود قوات الاحتلال الإسرائيلي خلف جدار عازل، وراح يُطلق الرصاص على المتظاهرين الفلسطينيين عبر ثقب في الجدار على الحدود- شرقي غزة، حتى جاءته رصاصة واحدة من الثقب نفسه.

وكشفت القناة "13" العبرية، أمس السبت، عن إصابة جندي إسرائيلي بجراح بالغة الخطورة شرقي قطاع غزة، حسب موقع "روسيا اليوم".

وقالت القناة إن "جندياً من وحدة المستعربين في حرس الحدود أُصيب بجروح خطيرة جداً من جرّاء إطلاق نار عند السياج الحدودي مع غزة اليوم".

وتداولت وسائل إعلام فلسطينية، مساء اليوم السبت، مقطع فيديو يوثّق لحظة محاولة شبان فلسطينيين سحب سلاح أحد الجنود الإسرائيليين المستترين خلف الجدار الفاصل شرق مدينة غزة.

وأظهر مقطع فيديو آخر لحظة إطلاق النار على الجندي الإسرائيلي الموجود خلف الجدار الفاصل، حين أسرع شاب وأدخل فوهة المسدس في الثقب وأطلق النار على الجندي مباشرة.