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شرطة الرياض تقبض على منتحلَيْ صفة رجال الأمن لسلب المارة

استوليا تحت تهديد السلاح الأبيض على أكثر من 20 ألف ريال

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر بن سليمان التويجري، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال أسفرت - بفضل من الله - عن تمكُّن الجهة المختصة بشعبة التحريات والبحث الجنائي من القبض على شخصَيْن؛ وذلك بعد توافُر الدلائل على تورطهما بارتكاب عدد من الجرائم، تمثلت بانتحال صفة رجال الأمن، واستيقاف المارة، وسلب ما بحوزتهم من نقود وممتلكات باستخدام مركبة، تمت سرقتها بالقوة تحت تهديد السلاح الأبيض.

وأضاف: "بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهما، وهما (مواطنان في العقد الثالث من العمر)، أقرَّا بارتكاب (4) جرائم بالنمط ذاته، والسلوك الإجرامي نفسه. وقاربت قيمة المبالغ على المسلوبة (20) ألف ريال؛ فجرى إيقافهما، واتُّخذت الإجراءات النظامية لإحالتهما إلى النيابة العامة".

الرياض شرطة الرياض السلاح الأبيض السلب

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شرطة الرياض تقبض على منتحلَيْ صفة رجال الأمن لسلب المارة
سبق

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر بن سليمان التويجري، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال أسفرت - بفضل من الله - عن تمكُّن الجهة المختصة بشعبة التحريات والبحث الجنائي من القبض على شخصَيْن؛ وذلك بعد توافُر الدلائل على تورطهما بارتكاب عدد من الجرائم، تمثلت بانتحال صفة رجال الأمن، واستيقاف المارة، وسلب ما بحوزتهم من نقود وممتلكات باستخدام مركبة، تمت سرقتها بالقوة تحت تهديد السلاح الأبيض.

وأضاف: "بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهما، وهما (مواطنان في العقد الثالث من العمر)، أقرَّا بارتكاب (4) جرائم بالنمط ذاته، والسلوك الإجرامي نفسه. وقاربت قيمة المبالغ على المسلوبة (20) ألف ريال؛ فجرى إيقافهما، واتُّخذت الإجراءات النظامية لإحالتهما إلى النيابة العامة".

10 إبريل 2020 - 17 شعبان 1441
08:09 PM
اخر تعديل
11 إبريل 2020 - 18 شعبان 1441
12:27 AM

شرطة الرياض تقبض على منتحلَيْ صفة رجال الأمن لسلب المارة

استوليا تحت تهديد السلاح الأبيض على أكثر من 20 ألف ريال

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر بن سليمان التويجري، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال أسفرت - بفضل من الله - عن تمكُّن الجهة المختصة بشعبة التحريات والبحث الجنائي من القبض على شخصَيْن؛ وذلك بعد توافُر الدلائل على تورطهما بارتكاب عدد من الجرائم، تمثلت بانتحال صفة رجال الأمن، واستيقاف المارة، وسلب ما بحوزتهم من نقود وممتلكات باستخدام مركبة، تمت سرقتها بالقوة تحت تهديد السلاح الأبيض.

وأضاف: "بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهما، وهما (مواطنان في العقد الثالث من العمر)، أقرَّا بارتكاب (4) جرائم بالنمط ذاته، والسلوك الإجرامي نفسه. وقاربت قيمة المبالغ على المسلوبة (20) ألف ريال؛ فجرى إيقافهما، واتُّخذت الإجراءات النظامية لإحالتهما إلى النيابة العامة".

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