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جراحة عاجلة بمجمع الملك فيصل تنقذ حياة ثلاثينية تعرضت لحادث مروري

الحادث أدى إلى إصابة بالطحال وانثقاب بالحجاب الحاجز ونزيف بالصدر

تمكن فريق جراحة المناظير وجراحة الصدر بمجمع الملك فيصل بالطائف من إنقاذ حياة ثلاثينية وافدة تعرضت لحادث مروري شنيع أدى إلى تعرضها لكسور مضاعفة بالأطراف والحوض وكسور بالأضلاع اليسرى أدت إلى إصابة بالطحال وانثقاب بالحجاب الحاجز وتجمع دموي كبير بالصدر بالجهة اليسرى مما أدى إلى نزف بطيء مستمر من الصدر نتيجة لتجمع تجلط دموي كبير بالصدر.

وقام فريق جراحة الصدر والمناظير بالمجمع بتدخل جراحي دقيق ونوعي بالمنظار للبطن حيث تم إغلاق الانثقاب على الحجاب الحاجز وترميم الطحال وإيقاف النزيف دون الحاجة إلى استئصاله ومن ثم تدخل جراحي بالمنظار للصدر من الجهة اليسرى لتفريغ أكثر من كيلو ونصف الكيلو من التجلطات الدموية التي أدت إلى حالة من النزف البطيء المستمر، وبحمد الله استعادت المريضة عافيتها واستقرت حالتها.

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جراحة عاجلة بمجمع الملك فيصل تنقذ حياة ثلاثينية تعرضت لحادث مروري
سبق

تمكن فريق جراحة المناظير وجراحة الصدر بمجمع الملك فيصل بالطائف من إنقاذ حياة ثلاثينية وافدة تعرضت لحادث مروري شنيع أدى إلى تعرضها لكسور مضاعفة بالأطراف والحوض وكسور بالأضلاع اليسرى أدت إلى إصابة بالطحال وانثقاب بالحجاب الحاجز وتجمع دموي كبير بالصدر بالجهة اليسرى مما أدى إلى نزف بطيء مستمر من الصدر نتيجة لتجمع تجلط دموي كبير بالصدر.

وقام فريق جراحة الصدر والمناظير بالمجمع بتدخل جراحي دقيق ونوعي بالمنظار للبطن حيث تم إغلاق الانثقاب على الحجاب الحاجز وترميم الطحال وإيقاف النزيف دون الحاجة إلى استئصاله ومن ثم تدخل جراحي بالمنظار للصدر من الجهة اليسرى لتفريغ أكثر من كيلو ونصف الكيلو من التجلطات الدموية التي أدت إلى حالة من النزف البطيء المستمر، وبحمد الله استعادت المريضة عافيتها واستقرت حالتها.

13 أكتوبر 2019 - 14 صفر 1441
11:02 PM

جراحة عاجلة بمجمع الملك فيصل تنقذ حياة ثلاثينية تعرضت لحادث مروري

الحادث أدى إلى إصابة بالطحال وانثقاب بالحجاب الحاجز ونزيف بالصدر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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تمكن فريق جراحة المناظير وجراحة الصدر بمجمع الملك فيصل بالطائف من إنقاذ حياة ثلاثينية وافدة تعرضت لحادث مروري شنيع أدى إلى تعرضها لكسور مضاعفة بالأطراف والحوض وكسور بالأضلاع اليسرى أدت إلى إصابة بالطحال وانثقاب بالحجاب الحاجز وتجمع دموي كبير بالصدر بالجهة اليسرى مما أدى إلى نزف بطيء مستمر من الصدر نتيجة لتجمع تجلط دموي كبير بالصدر.

وقام فريق جراحة الصدر والمناظير بالمجمع بتدخل جراحي دقيق ونوعي بالمنظار للبطن حيث تم إغلاق الانثقاب على الحجاب الحاجز وترميم الطحال وإيقاف النزيف دون الحاجة إلى استئصاله ومن ثم تدخل جراحي بالمنظار للصدر من الجهة اليسرى لتفريغ أكثر من كيلو ونصف الكيلو من التجلطات الدموية التي أدت إلى حالة من النزف البطيء المستمر، وبحمد الله استعادت المريضة عافيتها واستقرت حالتها.

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