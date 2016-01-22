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مصر.. مقتل 59 مسلحًا و7 عسكريين في مواجهات أمنية بسيناء

العثور على أحزمة وعبوات ناسفة

أفادت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية، اليوم (الثلاثاء)، بأن قوات الجيش والشرطة قتلت 59 مسلحًا شديدي الخطورة في مواجهات بشمال ووسط شبه جزيرة سيناء، كما سقط سبعة عسكريين قتلى بينهم ضابط، خلال الفترة الماضية.

وأوضحت "القيادة" في بيان نقلته "رويترز"، أن قوات الجيش قتلت 44 مسلحًا شديدي الخطورة عُثر بحوزتهم على عدد من البنادق مختلفة الأعيرة، وعبوات ناسفة معدة للتفجير، وحزام ناسف بنطاق الجيشين الثاني والثالث (منطقتي شمال ووسط شبه جزيرة سيناء).

وأضافت أن قوات الشرطة قتلت 15 آخرين في عملية نوعية وضربة استباقية.

ولم يحدد البيان مكان العملية، كما لم يذكر متى قتل هؤلاء على وجه الدقة، ولم يتضمن أيضًا أسماء القتلى أو التنظيمات التي ينتمون إليها.

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مصر.. مقتل 59 مسلحًا و7 عسكريين في مواجهات أمنية بسيناء
سبق

أفادت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية، اليوم (الثلاثاء)، بأن قوات الجيش والشرطة قتلت 59 مسلحًا شديدي الخطورة في مواجهات بشمال ووسط شبه جزيرة سيناء، كما سقط سبعة عسكريين قتلى بينهم ضابط، خلال الفترة الماضية.

وأوضحت "القيادة" في بيان نقلته "رويترز"، أن قوات الجيش قتلت 44 مسلحًا شديدي الخطورة عُثر بحوزتهم على عدد من البنادق مختلفة الأعيرة، وعبوات ناسفة معدة للتفجير، وحزام ناسف بنطاق الجيشين الثاني والثالث (منطقتي شمال ووسط شبه جزيرة سيناء).

وأضافت أن قوات الشرطة قتلت 15 آخرين في عملية نوعية وضربة استباقية.

ولم يحدد البيان مكان العملية، كما لم يذكر متى قتل هؤلاء على وجه الدقة، ولم يتضمن أيضًا أسماء القتلى أو التنظيمات التي ينتمون إليها.

22 يناير 2019 - 16 جمادى الأول 1440
05:22 PM

مصر.. مقتل 59 مسلحًا و7 عسكريين في مواجهات أمنية بسيناء

العثور على أحزمة وعبوات ناسفة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية، اليوم (الثلاثاء)، بأن قوات الجيش والشرطة قتلت 59 مسلحًا شديدي الخطورة في مواجهات بشمال ووسط شبه جزيرة سيناء، كما سقط سبعة عسكريين قتلى بينهم ضابط، خلال الفترة الماضية.

وأوضحت "القيادة" في بيان نقلته "رويترز"، أن قوات الجيش قتلت 44 مسلحًا شديدي الخطورة عُثر بحوزتهم على عدد من البنادق مختلفة الأعيرة، وعبوات ناسفة معدة للتفجير، وحزام ناسف بنطاق الجيشين الثاني والثالث (منطقتي شمال ووسط شبه جزيرة سيناء).

وأضافت أن قوات الشرطة قتلت 15 آخرين في عملية نوعية وضربة استباقية.

ولم يحدد البيان مكان العملية، كما لم يذكر متى قتل هؤلاء على وجه الدقة، ولم يتضمن أيضًا أسماء القتلى أو التنظيمات التي ينتمون إليها.

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