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4 ثنائيات في كشافة تبوك "الابن والأب" في خدمة الحجاج

قالوا: هذا ديدن وطن مليكه تشرف بتسمية خادم الحرمين

تغرس الكشافة روح التطوع وحب العمل الجماعي، خاصةً إذا كان تطوعاً في خدمة حجاج بيت الله الحرام، وهو ما تربى عليه شباب المملكة العربية السعودية، وتعلموه منذ صغرهم.

ورصدت "سبق" أربع ثنائيات جمعت الابن والأب في فريق كشافة تبوك، نذروا أنفسهم هذه الأيام لخدمة حجاج بيت الله الحرام، واستقبالهم في منفذ حالة عمار الحدودي، وهم: القائد العام لمعسكرات الحج في تبوك د.عبد الله الحارثي، وابنه يزيد، وقائد معسكر حالة عمار، سعود مسامح العنزي، وابنه سعد، والقائد الكشفي عيد خلف العنزي وابنه محمد، والقائد الكشفي عادل عويض العطوي وابنه عبد الملك.

وعبروا عن سعادتهم وهم يخدمون حجاج بيت الله الحرام، مؤكدين أن النماذج المشرّفة لأبناء الوطن الذين يجسدون أروع الصور في خدمة ضيوف الرحمن كثيرة وهذا ديدن شعب في وطن مليكه تشرف بتسمية خادم الحرمين الشريفين.

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4 ثنائيات في كشافة تبوك "الابن والأب" في خدمة الحجاج
سبق

تغرس الكشافة روح التطوع وحب العمل الجماعي، خاصةً إذا كان تطوعاً في خدمة حجاج بيت الله الحرام، وهو ما تربى عليه شباب المملكة العربية السعودية، وتعلموه منذ صغرهم.

ورصدت "سبق" أربع ثنائيات جمعت الابن والأب في فريق كشافة تبوك، نذروا أنفسهم هذه الأيام لخدمة حجاج بيت الله الحرام، واستقبالهم في منفذ حالة عمار الحدودي، وهم: القائد العام لمعسكرات الحج في تبوك د.عبد الله الحارثي، وابنه يزيد، وقائد معسكر حالة عمار، سعود مسامح العنزي، وابنه سعد، والقائد الكشفي عيد خلف العنزي وابنه محمد، والقائد الكشفي عادل عويض العطوي وابنه عبد الملك.

وعبروا عن سعادتهم وهم يخدمون حجاج بيت الله الحرام، مؤكدين أن النماذج المشرّفة لأبناء الوطن الذين يجسدون أروع الصور في خدمة ضيوف الرحمن كثيرة وهذا ديدن شعب في وطن مليكه تشرف بتسمية خادم الحرمين الشريفين.

05 أغسطس 2019 - 4 ذو الحجة 1440
07:40 PM

4 ثنائيات في كشافة تبوك "الابن والأب" في خدمة الحجاج

قالوا: هذا ديدن وطن مليكه تشرف بتسمية خادم الحرمين

A A A
نواف الغضوري - مكة المكرمة
2
627

تغرس الكشافة روح التطوع وحب العمل الجماعي، خاصةً إذا كان تطوعاً في خدمة حجاج بيت الله الحرام، وهو ما تربى عليه شباب المملكة العربية السعودية، وتعلموه منذ صغرهم.

ورصدت "سبق" أربع ثنائيات جمعت الابن والأب في فريق كشافة تبوك، نذروا أنفسهم هذه الأيام لخدمة حجاج بيت الله الحرام، واستقبالهم في منفذ حالة عمار الحدودي، وهم: القائد العام لمعسكرات الحج في تبوك د.عبد الله الحارثي، وابنه يزيد، وقائد معسكر حالة عمار، سعود مسامح العنزي، وابنه سعد، والقائد الكشفي عيد خلف العنزي وابنه محمد، والقائد الكشفي عادل عويض العطوي وابنه عبد الملك.

وعبروا عن سعادتهم وهم يخدمون حجاج بيت الله الحرام، مؤكدين أن النماذج المشرّفة لأبناء الوطن الذين يجسدون أروع الصور في خدمة ضيوف الرحمن كثيرة وهذا ديدن شعب في وطن مليكه تشرف بتسمية خادم الحرمين الشريفين.

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