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94 متجاوزًا في حملة رقابة أمانة الطائف على أسواق السمك

تضمنت حفظ وعرض الأسماك خارج الثلاجات وسوء النظافة

نفذت الإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة الطائف حملة رقابية على أسواق الأسماك والمنتجات البحرية، وجرى خلال الحملة الاطلاع ميدانياً على تطبيق المحلات والمطاعم ومواقع إعداد الأطعمة البحرية للاشتراطات البلدية، وتم ضبط 94 تجاوزاً للاشتراطات الصحية وحفظ المنتجات المعروضة وتخزينها، لتداول الأسماك والجمبري والحبار والقواقع والمرافق التابعة.

وأوضح مدير الإدارة العامة لصحة البيئة عازب الزهراني قائلاً: إن الحملة مخصصة للرقابة على أنشطة بيع وتداول المنتجات البحرية بأنواعها المختلفة، مع التوعية والإرشاد لتطبيق الاشتراطات الصحية في محلات بيع الأسماك وطريقة تجهيزها، كما رافق الحملة محلات قلي وشواء هذه المنتجات وضبط المخالفات بها.

وبينت الوكالة أن حفظ وعرض الأسماك خارج ثلاجات العرض، وعدم التقيد بالزي الرسمي، واستخدام الثلج في حفظ الأسماك، وانتهاء الشهادات الصحية للعاملين، وسوء النظافة والمظهر العام، واستخدام الزيت لأكثر من مرة تعد مخالفات تستوجب تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحق مرتكبيها.

أمانة الطائف حملة رقابية على أسواق الأسماك والمنتجات البحرية الإدارة العامة لصحة البيئة

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94 متجاوزًا في حملة رقابة أمانة الطائف على أسواق السمك
سبق

نفذت الإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة الطائف حملة رقابية على أسواق الأسماك والمنتجات البحرية، وجرى خلال الحملة الاطلاع ميدانياً على تطبيق المحلات والمطاعم ومواقع إعداد الأطعمة البحرية للاشتراطات البلدية، وتم ضبط 94 تجاوزاً للاشتراطات الصحية وحفظ المنتجات المعروضة وتخزينها، لتداول الأسماك والجمبري والحبار والقواقع والمرافق التابعة.

وأوضح مدير الإدارة العامة لصحة البيئة عازب الزهراني قائلاً: إن الحملة مخصصة للرقابة على أنشطة بيع وتداول المنتجات البحرية بأنواعها المختلفة، مع التوعية والإرشاد لتطبيق الاشتراطات الصحية في محلات بيع الأسماك وطريقة تجهيزها، كما رافق الحملة محلات قلي وشواء هذه المنتجات وضبط المخالفات بها.

وبينت الوكالة أن حفظ وعرض الأسماك خارج ثلاجات العرض، وعدم التقيد بالزي الرسمي، واستخدام الثلج في حفظ الأسماك، وانتهاء الشهادات الصحية للعاملين، وسوء النظافة والمظهر العام، واستخدام الزيت لأكثر من مرة تعد مخالفات تستوجب تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحق مرتكبيها.

29 ديسمبر 2019 - 3 جمادى الأول 1441
03:03 PM

94 متجاوزًا في حملة رقابة أمانة الطائف على أسواق السمك

تضمنت حفظ وعرض الأسماك خارج الثلاجات وسوء النظافة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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نفذت الإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة الطائف حملة رقابية على أسواق الأسماك والمنتجات البحرية، وجرى خلال الحملة الاطلاع ميدانياً على تطبيق المحلات والمطاعم ومواقع إعداد الأطعمة البحرية للاشتراطات البلدية، وتم ضبط 94 تجاوزاً للاشتراطات الصحية وحفظ المنتجات المعروضة وتخزينها، لتداول الأسماك والجمبري والحبار والقواقع والمرافق التابعة.

وأوضح مدير الإدارة العامة لصحة البيئة عازب الزهراني قائلاً: إن الحملة مخصصة للرقابة على أنشطة بيع وتداول المنتجات البحرية بأنواعها المختلفة، مع التوعية والإرشاد لتطبيق الاشتراطات الصحية في محلات بيع الأسماك وطريقة تجهيزها، كما رافق الحملة محلات قلي وشواء هذه المنتجات وضبط المخالفات بها.

وبينت الوكالة أن حفظ وعرض الأسماك خارج ثلاجات العرض، وعدم التقيد بالزي الرسمي، واستخدام الثلج في حفظ الأسماك، وانتهاء الشهادات الصحية للعاملين، وسوء النظافة والمظهر العام، واستخدام الزيت لأكثر من مرة تعد مخالفات تستوجب تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحق مرتكبيها.

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