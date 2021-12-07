النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 42 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 59 خلال الـ24 ساعة الماضية

"القباع" يرعى حفل افتتاح الملتقى العلمي "تاريخ وحضارة القنفذة عبر العصور"

تكريم "سبق" الراعي الإعلامي الرسمي لفعاليات الملتقى لتميز محرريها

رعى محافظ القنفذة محمد بن عبدالعزيز القباع، اليوم الثلاثاء، حفل افتتاح الملتقى العلمي "تاريخ وحضارة القنفذة عبر العصور"، الذي حظي بموافقة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، ويقام بإشراف الجمعية التاريخية السعودية فرع منطقة مكة المكرمة، وبمشاركة جمعية حفظ التراث بمحافظة القنفذة، والجهات الحكومية.

بحضور رئيس الجمعية التاريخية السعودية الدكتور سعيد القحطاني، والمشرف على الجمعية التاريخية السعودية فرع منطقة مكة الدكتور فهد المالكي، ونائبة المشرف على فرع الجمعية التاريخية بمكة الدكتورة هالة المطيري، وعدد من الأكاديميين وأساتذة الجامعات، ومديري الإدارات، والشيوخ والأعيان، والمهتمين بالتاريخ والتراث.

وأشاد محافظ القنفذة بالجهود الكبيرة المبذولة لجميع اللجان المشاركة في الملتقى، التي تهدف لإنجاح الملتقى وفق خطط استراتيجية أعدت مسبقًا فيما بين جميع الجهات في المحافظة، مقدمًا شكره للجميع، وجرى تكريم المشاركين في الملتقى من الباحثين والباحثات.

وافتتح "القباع" على هامش فعاليات الملتقى، المعرض المصاحب له، كما دشن كتابًا بعنوان "القنفذة والليث في أقوال المؤرخين والرواة" للمؤلف إبراهيم بن علي الفقيه.

وتم خلال الفعاليات تكريم "سبق" الراعي الإعلامي الرسمي للملتقى؛ نظير دعمها وتميز محرريها في تغطية فعاليات الملتقى وإبراز مساحات يومية له.

حسن العيسي القنفذة علي السحاري القنفذة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"القباع" يرعى حفل افتتاح الملتقى العلمي "تاريخ وحضارة القنفذة عبر العصور"
سبق

رعى محافظ القنفذة محمد بن عبدالعزيز القباع، اليوم الثلاثاء، حفل افتتاح الملتقى العلمي "تاريخ وحضارة القنفذة عبر العصور"، الذي حظي بموافقة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، ويقام بإشراف الجمعية التاريخية السعودية فرع منطقة مكة المكرمة، وبمشاركة جمعية حفظ التراث بمحافظة القنفذة، والجهات الحكومية.

بحضور رئيس الجمعية التاريخية السعودية الدكتور سعيد القحطاني، والمشرف على الجمعية التاريخية السعودية فرع منطقة مكة الدكتور فهد المالكي، ونائبة المشرف على فرع الجمعية التاريخية بمكة الدكتورة هالة المطيري، وعدد من الأكاديميين وأساتذة الجامعات، ومديري الإدارات، والشيوخ والأعيان، والمهتمين بالتاريخ والتراث.

وأشاد محافظ القنفذة بالجهود الكبيرة المبذولة لجميع اللجان المشاركة في الملتقى، التي تهدف لإنجاح الملتقى وفق خطط استراتيجية أعدت مسبقًا فيما بين جميع الجهات في المحافظة، مقدمًا شكره للجميع، وجرى تكريم المشاركين في الملتقى من الباحثين والباحثات.

وافتتح "القباع" على هامش فعاليات الملتقى، المعرض المصاحب له، كما دشن كتابًا بعنوان "القنفذة والليث في أقوال المؤرخين والرواة" للمؤلف إبراهيم بن علي الفقيه.

وتم خلال الفعاليات تكريم "سبق" الراعي الإعلامي الرسمي للملتقى؛ نظير دعمها وتميز محرريها في تغطية فعاليات الملتقى وإبراز مساحات يومية له.

07 ديسمبر 2021 - 3 جمادى الأول 1443
04:31 PM

"القباع" يرعى حفل افتتاح الملتقى العلمي "تاريخ وحضارة القنفذة عبر العصور"

تكريم "سبق" الراعي الإعلامي الرسمي لفعاليات الملتقى لتميز محرريها

A A A
مجموعة من المحررين - القنفذة
0
342

رعى محافظ القنفذة محمد بن عبدالعزيز القباع، اليوم الثلاثاء، حفل افتتاح الملتقى العلمي "تاريخ وحضارة القنفذة عبر العصور"، الذي حظي بموافقة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، ويقام بإشراف الجمعية التاريخية السعودية فرع منطقة مكة المكرمة، وبمشاركة جمعية حفظ التراث بمحافظة القنفذة، والجهات الحكومية.

بحضور رئيس الجمعية التاريخية السعودية الدكتور سعيد القحطاني، والمشرف على الجمعية التاريخية السعودية فرع منطقة مكة الدكتور فهد المالكي، ونائبة المشرف على فرع الجمعية التاريخية بمكة الدكتورة هالة المطيري، وعدد من الأكاديميين وأساتذة الجامعات، ومديري الإدارات، والشيوخ والأعيان، والمهتمين بالتاريخ والتراث.

وأشاد محافظ القنفذة بالجهود الكبيرة المبذولة لجميع اللجان المشاركة في الملتقى، التي تهدف لإنجاح الملتقى وفق خطط استراتيجية أعدت مسبقًا فيما بين جميع الجهات في المحافظة، مقدمًا شكره للجميع، وجرى تكريم المشاركين في الملتقى من الباحثين والباحثات.

وافتتح "القباع" على هامش فعاليات الملتقى، المعرض المصاحب له، كما دشن كتابًا بعنوان "القنفذة والليث في أقوال المؤرخين والرواة" للمؤلف إبراهيم بن علي الفقيه.

وتم خلال الفعاليات تكريم "سبق" الراعي الإعلامي الرسمي للملتقى؛ نظير دعمها وتميز محرريها في تغطية فعاليات الملتقى وإبراز مساحات يومية له.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,296
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,587
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,343
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,358

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

التطوُّع مَعْلم من معالم التحضر الاجتماعي!!

التطوُّع مَعْلم من معالم التحضر الاجتماعي!!

عبدالمحسن الحارثي
السمعة الحسنة.. رأس المال الحقيقي

السمعة الحسنة.. رأس المال الحقيقي

ماجد آل حسنه
عام جديد.. فصل غريب

عام جديد.. فصل غريب

مها الجبر
وسائل التواصل تفضح الأمن الإيراني

وسائل التواصل تفضح الأمن الإيراني

علي آل شرمة
استثمار البيانات الضخمة في صنع السياسات ودعم التنمية المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة

استثمار البيانات الضخمة في صنع السياسات ودعم التنمية المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة

نسيم الصريصري
هل بعض "السنابيين" فيروسات مُضرَّة؟

هل بعض "السنابيين" فيروسات مُضرَّة؟

عبدالرحمن المرشد
المملكة تُطوِّع الثقافة لخدمة المجتمع

المملكة تُطوِّع الثقافة لخدمة المجتمع

ماجد آل حسنه
إيران تستبيح الدم العربي!!

إيران تستبيح الدم العربي!!

صالح مطر الغامدي
أسئلة لورين..!

أسئلة لورين..!

مها عبدالله الحقباني
جازان وفرسان وبينهما جسر!

جازان وفرسان وبينهما جسر!

بندر الشهري
في الباحة.. "وادي لخية وريع جدعاء"!!

في الباحة.. "وادي لخية وريع جدعاء"!!

محمد عمير الغامدي
كنوز الباحة والمكتب الاستراتيجي

كنوز الباحة والمكتب الاستراتيجي

جمعان الكرت

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة