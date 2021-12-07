"القباع" يرعى حفل افتتاح الملتقى العلمي "تاريخ وحضارة القنفذة عبر العصور"

تكريم "سبق" الراعي الإعلامي الرسمي لفعاليات الملتقى لتميز محرريها

رعى محافظ القنفذة محمد بن عبدالعزيز القباع، اليوم الثلاثاء، حفل افتتاح الملتقى العلمي "تاريخ وحضارة القنفذة عبر العصور"، الذي حظي بموافقة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، ويقام بإشراف الجمعية التاريخية السعودية فرع منطقة مكة المكرمة، وبمشاركة جمعية حفظ التراث بمحافظة القنفذة، والجهات الحكومية.

بحضور رئيس الجمعية التاريخية السعودية الدكتور سعيد القحطاني، والمشرف على الجمعية التاريخية السعودية فرع منطقة مكة الدكتور فهد المالكي، ونائبة المشرف على فرع الجمعية التاريخية بمكة الدكتورة هالة المطيري، وعدد من الأكاديميين وأساتذة الجامعات، ومديري الإدارات، والشيوخ والأعيان، والمهتمين بالتاريخ والتراث.

وأشاد محافظ القنفذة بالجهود الكبيرة المبذولة لجميع اللجان المشاركة في الملتقى، التي تهدف لإنجاح الملتقى وفق خطط استراتيجية أعدت مسبقًا فيما بين جميع الجهات في المحافظة، مقدمًا شكره للجميع، وجرى تكريم المشاركين في الملتقى من الباحثين والباحثات.

وافتتح "القباع" على هامش فعاليات الملتقى، المعرض المصاحب له، كما دشن كتابًا بعنوان "القنفذة والليث في أقوال المؤرخين والرواة" للمؤلف إبراهيم بن علي الفقيه.

وتم خلال الفعاليات تكريم "سبق" الراعي الإعلامي الرسمي للملتقى؛ نظير دعمها وتميز محرريها في تغطية فعاليات الملتقى وإبراز مساحات يومية له.