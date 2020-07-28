شاهد.. مراقبو البلدية يقفون على جاهزية 10 نقاط ذبح أضاحٍ برجال ألمع

"آل عواض": تخفيفًا على الأهالي يمكن حجز موعد ذبح ببوابة "الأمانة" الرقمية

وقف مراقبو بلدية محافظة رجال ألمع، على جاهزية المواقع المخصصة للذبح بالمحافظة، ومدى استعدادها لاستقبال الذبائح خلال عيد الأضحى المبارك.

وقد أوضح رئيس الفرقة المرابطة بالبلدية "صالح آل عواض"، أن مراقبي البلدية قد وقفوا على آلية العمل بالمواقع المخصصة للذبح خلال أيام عيد الأضحى وعددها 10 مواقع، وتطبيق البروتوكولات الوقائية من فيروس كورونا المستجد، ومنع الازدحام، والتأكد من نظافة هذه المواقع.

وأضاف "آل عواض"، أنه من باب التخفيف على أهالي المحافظة، ومنعًا لحدوث تكدسات وازدحامات؛ فإنه يمكن حجز موعد لذبح الأضحية من خلال البوابة الرقمية لأمانة منطقة عسير.