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اليوم.. "العثيم للاستثمار" تطلق مهرجان الشمال بالعثيم مول "حائل- عرعر"

يستمر 5 أسابيع.. سيارات وسبائك ذهب وفعاليات ترفيهية للزوار والمتسوقين

أعلنت شركة عبدالله العثيم للاستثمار، عن انطلاق (مهرجان الشمال) بالعثيم مول حائل، والعثيم مول عرعر؛ اعتبارًا من اليوم الأحد ولمدة خمسة أسابيع، في إطار البرامج والفعاليات الجاذبة التي تقدّمها مجمعات العثيم مول بالمملكة، وتعزيزًا لاهتمامها بتلبية رغبات الزوار من المواطنين والمقيمين.

وسيقدم خلال المهرجان العديدُ من الجوائز القيّمة التي تتضمن 10 سيارات نيسان، و50 سبيكة من الذهب بواقع (5 سيارات و25 سبيكة لكل مول، ومئات الكوبونات المجانية المختلفة).

وبيّنت شركة عبدالله العثيم للاستثمار، أن الفوز بالسيارة القيمة أو سبيكة الذهب متاح لكل زوار المول من خلال تعبئة الكوبون المجاني الذي سيوزع على الزوار، دون أن يكون التوزيع مرتبطًا بالشراء ولا الحضور وقت عملية السحب، كما أنه في حال تكرار الفوز للمتسابق؛ فستُحسب له الجائزة التي حصل عليها أول مرة، إضافة إلى أنه لا يمكن استبدال الجائزة نقدًا.. وسيتم إجراء جميع السحوبات يوم الثلاثاء من كل أسبوع عقب صلاة العشاء في حضور ممثل الغرفة التجارية لكل منطقة.

ويصاحب المهرجانَ العديدُ من البرامج والفعاليات والأنشطة الترفيهية الجاذبة التي ستقام أيام الخميس والجمعة والسبت طوال أيام المهرجان.

وسيشهد المهرجان الحدثَ الأبرز والأهم بافتتاح أول دور سينما للمجموعة في العثيم مول حائل، وسيتبعه قريبًا سينما العثيم مول عرعر.

يشار إلى أن مجمعي العثيم مول (حائل- عرعر) يُعدّان إضافة مميزة لمنظومة مجمعات شركة عبدالله العثيم للاستثمار المتكاملة بالمملكة، والتي تعمل على إرساء مفاهيم جديدة للتسوق والترفيه العائلي؛ تلبية لتطلعات الزوار من مختلف الأعمار.

وتحظى مجمعات العثيم مول بالاهتمام الكبير من قِبَل الزوار والمتسوقين وخاصة الأسر؛ باعتبارها الخيار المفضل في التسوق والترفيه وقضاء أوقات ممتعة في رحابها طوال أيام الأسبوع.

يُذكر أن المراكز والمجمعات التجارية والمدن الترفيهية في السعودية تُعد من أهم الوجهات السياحية والترفيهية والتسويقية الأكثر جذبًا وتفضيلًا للمواطنين والمقيمين من مختلف الجنسيات؛ فضلًا عن الزوار القادمين من خارج المملكة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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اليوم.. "العثيم للاستثمار" تطلق مهرجان الشمال بالعثيم مول "حائل- عرعر"
سبق

أعلنت شركة عبدالله العثيم للاستثمار، عن انطلاق (مهرجان الشمال) بالعثيم مول حائل، والعثيم مول عرعر؛ اعتبارًا من اليوم الأحد ولمدة خمسة أسابيع، في إطار البرامج والفعاليات الجاذبة التي تقدّمها مجمعات العثيم مول بالمملكة، وتعزيزًا لاهتمامها بتلبية رغبات الزوار من المواطنين والمقيمين.

وسيقدم خلال المهرجان العديدُ من الجوائز القيّمة التي تتضمن 10 سيارات نيسان، و50 سبيكة من الذهب بواقع (5 سيارات و25 سبيكة لكل مول، ومئات الكوبونات المجانية المختلفة).

وبيّنت شركة عبدالله العثيم للاستثمار، أن الفوز بالسيارة القيمة أو سبيكة الذهب متاح لكل زوار المول من خلال تعبئة الكوبون المجاني الذي سيوزع على الزوار، دون أن يكون التوزيع مرتبطًا بالشراء ولا الحضور وقت عملية السحب، كما أنه في حال تكرار الفوز للمتسابق؛ فستُحسب له الجائزة التي حصل عليها أول مرة، إضافة إلى أنه لا يمكن استبدال الجائزة نقدًا.. وسيتم إجراء جميع السحوبات يوم الثلاثاء من كل أسبوع عقب صلاة العشاء في حضور ممثل الغرفة التجارية لكل منطقة.

ويصاحب المهرجانَ العديدُ من البرامج والفعاليات والأنشطة الترفيهية الجاذبة التي ستقام أيام الخميس والجمعة والسبت طوال أيام المهرجان.

وسيشهد المهرجان الحدثَ الأبرز والأهم بافتتاح أول دور سينما للمجموعة في العثيم مول حائل، وسيتبعه قريبًا سينما العثيم مول عرعر.

يشار إلى أن مجمعي العثيم مول (حائل- عرعر) يُعدّان إضافة مميزة لمنظومة مجمعات شركة عبدالله العثيم للاستثمار المتكاملة بالمملكة، والتي تعمل على إرساء مفاهيم جديدة للتسوق والترفيه العائلي؛ تلبية لتطلعات الزوار من مختلف الأعمار.

وتحظى مجمعات العثيم مول بالاهتمام الكبير من قِبَل الزوار والمتسوقين وخاصة الأسر؛ باعتبارها الخيار المفضل في التسوق والترفيه وقضاء أوقات ممتعة في رحابها طوال أيام الأسبوع.

يُذكر أن المراكز والمجمعات التجارية والمدن الترفيهية في السعودية تُعد من أهم الوجهات السياحية والترفيهية والتسويقية الأكثر جذبًا وتفضيلًا للمواطنين والمقيمين من مختلف الجنسيات؛ فضلًا عن الزوار القادمين من خارج المملكة.

26 ديسمبر 2021 - 22 جمادى الأول 1443
10:33 AM

اليوم.. "العثيم للاستثمار" تطلق مهرجان الشمال بالعثيم مول "حائل- عرعر"

يستمر 5 أسابيع.. سيارات وسبائك ذهب وفعاليات ترفيهية للزوار والمتسوقين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت شركة عبدالله العثيم للاستثمار، عن انطلاق (مهرجان الشمال) بالعثيم مول حائل، والعثيم مول عرعر؛ اعتبارًا من اليوم الأحد ولمدة خمسة أسابيع، في إطار البرامج والفعاليات الجاذبة التي تقدّمها مجمعات العثيم مول بالمملكة، وتعزيزًا لاهتمامها بتلبية رغبات الزوار من المواطنين والمقيمين.

وسيقدم خلال المهرجان العديدُ من الجوائز القيّمة التي تتضمن 10 سيارات نيسان، و50 سبيكة من الذهب بواقع (5 سيارات و25 سبيكة لكل مول، ومئات الكوبونات المجانية المختلفة).

وبيّنت شركة عبدالله العثيم للاستثمار، أن الفوز بالسيارة القيمة أو سبيكة الذهب متاح لكل زوار المول من خلال تعبئة الكوبون المجاني الذي سيوزع على الزوار، دون أن يكون التوزيع مرتبطًا بالشراء ولا الحضور وقت عملية السحب، كما أنه في حال تكرار الفوز للمتسابق؛ فستُحسب له الجائزة التي حصل عليها أول مرة، إضافة إلى أنه لا يمكن استبدال الجائزة نقدًا.. وسيتم إجراء جميع السحوبات يوم الثلاثاء من كل أسبوع عقب صلاة العشاء في حضور ممثل الغرفة التجارية لكل منطقة.

ويصاحب المهرجانَ العديدُ من البرامج والفعاليات والأنشطة الترفيهية الجاذبة التي ستقام أيام الخميس والجمعة والسبت طوال أيام المهرجان.

وسيشهد المهرجان الحدثَ الأبرز والأهم بافتتاح أول دور سينما للمجموعة في العثيم مول حائل، وسيتبعه قريبًا سينما العثيم مول عرعر.

يشار إلى أن مجمعي العثيم مول (حائل- عرعر) يُعدّان إضافة مميزة لمنظومة مجمعات شركة عبدالله العثيم للاستثمار المتكاملة بالمملكة، والتي تعمل على إرساء مفاهيم جديدة للتسوق والترفيه العائلي؛ تلبية لتطلعات الزوار من مختلف الأعمار.

وتحظى مجمعات العثيم مول بالاهتمام الكبير من قِبَل الزوار والمتسوقين وخاصة الأسر؛ باعتبارها الخيار المفضل في التسوق والترفيه وقضاء أوقات ممتعة في رحابها طوال أيام الأسبوع.

يُذكر أن المراكز والمجمعات التجارية والمدن الترفيهية في السعودية تُعد من أهم الوجهات السياحية والترفيهية والتسويقية الأكثر جذبًا وتفضيلًا للمواطنين والمقيمين من مختلف الجنسيات؛ فضلًا عن الزوار القادمين من خارج المملكة.

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