وصلت إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض أولى الرحلات القادمة من العاصمة الأردنية عمّان ومن العاصمة اليابانية طوكيو ومن مدينة فرانكفورت الألمانية، فيما وصلت إلى مطار الملك فهد الدولي بالدمام أولى الرحلات القادمة من العاصمة الإماراتية أبوظبي. يأتي هذا ضمن الرحلات المخصصة لعودة المواطنين إلى للمملكة بعد الأمر السامي بإعادة المواطنين إلى المملكة. وفور وصول المواطنين طبقت جميع التدابير الصحية والوقائية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، كما اتخذت الجهات الحكومية العديد من الخطوات والإجراءات والتدابير الوقائية. فمن جانبها قامت وزارة الصحة بتخصيص نقطة فحص يتم من خلالها مرور جميع الركاب القادمين لأجهزة الكاميرات الحرارية الإلزامية للتأكد من سلامة المسافرين. وتم نقل الركاب إلى دور الضيافة التي أعدتها وزارة السياحة وتشرف عليها صحياً وزارة الصحة، وذلك لمدة 14 يومًا بحسب الإجراءات الصحية المعتمدة لمكافحة وباء فيروس كورونا.

عودة المواطنين.. وصول 5 رحلات طيران من دول العالم للمملكة خالد خليل سبق 2020-04-30 وصلت إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض أولى الرحلات القادمة من العاصمة الأردنية عمّان ومن العاصمة اليابانية طوكيو ومن مدينة فرانكفورت الألمانية، فيما وصلت إلى مطار الملك فهد الدولي بالدمام أولى الرحلات القادمة من العاصمة الإماراتية أبوظبي.



يأتي هذا ضمن الرحلات المخصصة لعودة المواطنين إلى للمملكة بعد الأمر السامي بإعادة المواطنين إلى المملكة.



وفور وصول المواطنين طبقت جميع التدابير الصحية والوقائية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، كما اتخذت الجهات الحكومية العديد من الخطوات والإجراءات والتدابير الوقائية.



فمن جانبها قامت وزارة الصحة بتخصيص نقطة فحص يتم من خلالها مرور جميع الركاب القادمين لأجهزة الكاميرات الحرارية الإلزامية للتأكد من سلامة المسافرين.



وتم نقل الركاب إلى دور الضيافة التي أعدتها وزارة السياحة وتشرف عليها صحياً وزارة الصحة، وذلك لمدة 14 يومًا بحسب الإجراءات الصحية المعتمدة لمكافحة وباء فيروس كورونا.

30 إبريل 2020 - 7 رمضان 1441 04:16 PM

عودة المواطنين.. وصول 5 رحلات طيران من دول العالم للمملكة الجهات الحكومية اتخذت العديد من الخطوات والإجراءات والتدابير الوقائية





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وصلت إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض أولى الرحلات القادمة من العاصمة الأردنية عمّان ومن العاصمة اليابانية طوكيو ومن مدينة فرانكفورت الألمانية، فيما وصلت إلى مطار الملك فهد الدولي بالدمام أولى الرحلات القادمة من العاصمة الإماراتية أبوظبي.



يأتي هذا ضمن الرحلات المخصصة لعودة المواطنين إلى للمملكة بعد الأمر السامي بإعادة المواطنين إلى المملكة.



وفور وصول المواطنين طبقت جميع التدابير الصحية والوقائية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، كما اتخذت الجهات الحكومية العديد من الخطوات والإجراءات والتدابير الوقائية.



فمن جانبها قامت وزارة الصحة بتخصيص نقطة فحص يتم من خلالها مرور جميع الركاب القادمين لأجهزة الكاميرات الحرارية الإلزامية للتأكد من سلامة المسافرين.



وتم نقل الركاب إلى دور الضيافة التي أعدتها وزارة السياحة وتشرف عليها صحياً وزارة الصحة، وذلك لمدة 14 يومًا بحسب الإجراءات الصحية المعتمدة لمكافحة وباء فيروس كورونا.