النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الدفاع" للمقاولين: لدينا 22 مشروعًا في المنطقة الجنوبية ستُطرح بعد عام

على الراغبين في المنافسة توجيه خطاب إلى مدير عام الأشغال العسكرية

شَهِد منتدى المشاريع المستقبلية 2020، أحد مبادرات الهيئة السعودية للمقاولين الذي دشنه الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، جلسة لوزارة الدفاع مع المقاولين من مختلف مناطق المملكة والشركات الأجنبية، وطرحت في اللقاء هموم المشاريع وأبرز التحديات بين الطرفين.

وتحدث العقيد خالد بن فهد العبدالكريم، والمقدم فهيد بن سالم الشهراني من وزارة الدفاع عن المشاريع المستقبلية وآلية التقديم عليها، وأشارا إلى أن هناك مشاريع سرية أو تخصصية لا يوجد لها مقاولون متخصصون ولا تُطرح في منصة "اعتماد".

وتم الكشف عن 22 مشروعًا لدى أفرع القوات المسلحة بالمنطقة الجنوبية في جازان ونجران وخميس مشيط، سيتم طرحها بعد عام من الآن عقب تجهيز المتطلبات والتصاميم اللازمة.

وقال المتحدثان للحضور والمهتمين: إن وجود المقاول على منصة "اعتماد" يؤهله للدخول في المنافسة، ولا يمكن لشركات المقاولات الأجنبية دخول المنصة.

وأضافا: على الراغبين في المنافسة توجيه خطاب إلى مدير عام الأشغال العسكرية، وهناك مهندسون مختصون لدراسة الطلبات أو المنتجات المقدمة.

منتدى المشاريع المستقبلية 2020 مبادرات الهيئة السعودية للمقاولين

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الدفاع" للمقاولين: لدينا 22 مشروعًا في المنطقة الجنوبية ستُطرح بعد عام
سبق

شَهِد منتدى المشاريع المستقبلية 2020، أحد مبادرات الهيئة السعودية للمقاولين الذي دشنه الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، جلسة لوزارة الدفاع مع المقاولين من مختلف مناطق المملكة والشركات الأجنبية، وطرحت في اللقاء هموم المشاريع وأبرز التحديات بين الطرفين.

وتحدث العقيد خالد بن فهد العبدالكريم، والمقدم فهيد بن سالم الشهراني من وزارة الدفاع عن المشاريع المستقبلية وآلية التقديم عليها، وأشارا إلى أن هناك مشاريع سرية أو تخصصية لا يوجد لها مقاولون متخصصون ولا تُطرح في منصة "اعتماد".

وتم الكشف عن 22 مشروعًا لدى أفرع القوات المسلحة بالمنطقة الجنوبية في جازان ونجران وخميس مشيط، سيتم طرحها بعد عام من الآن عقب تجهيز المتطلبات والتصاميم اللازمة.

وقال المتحدثان للحضور والمهتمين: إن وجود المقاول على منصة "اعتماد" يؤهله للدخول في المنافسة، ولا يمكن لشركات المقاولات الأجنبية دخول المنصة.

وأضافا: على الراغبين في المنافسة توجيه خطاب إلى مدير عام الأشغال العسكرية، وهناك مهندسون مختصون لدراسة الطلبات أو المنتجات المقدمة.

26 فبراير 2020 - 2 رجب 1441
01:06 PM

"الدفاع" للمقاولين: لدينا 22 مشروعًا في المنطقة الجنوبية ستُطرح بعد عام

على الراغبين في المنافسة توجيه خطاب إلى مدير عام الأشغال العسكرية

A A A
عيسى الحربي - الرياض
3
2,033

شَهِد منتدى المشاريع المستقبلية 2020، أحد مبادرات الهيئة السعودية للمقاولين الذي دشنه الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، جلسة لوزارة الدفاع مع المقاولين من مختلف مناطق المملكة والشركات الأجنبية، وطرحت في اللقاء هموم المشاريع وأبرز التحديات بين الطرفين.

وتحدث العقيد خالد بن فهد العبدالكريم، والمقدم فهيد بن سالم الشهراني من وزارة الدفاع عن المشاريع المستقبلية وآلية التقديم عليها، وأشارا إلى أن هناك مشاريع سرية أو تخصصية لا يوجد لها مقاولون متخصصون ولا تُطرح في منصة "اعتماد".

وتم الكشف عن 22 مشروعًا لدى أفرع القوات المسلحة بالمنطقة الجنوبية في جازان ونجران وخميس مشيط، سيتم طرحها بعد عام من الآن عقب تجهيز المتطلبات والتصاميم اللازمة.

وقال المتحدثان للحضور والمهتمين: إن وجود المقاول على منصة "اعتماد" يؤهله للدخول في المنافسة، ولا يمكن لشركات المقاولات الأجنبية دخول المنصة.

وأضافا: على الراغبين في المنافسة توجيه خطاب إلى مدير عام الأشغال العسكرية، وهناك مهندسون مختصون لدراسة الطلبات أو المنتجات المقدمة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,828
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
11,307
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,674
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,962

كاريكاتير

إذا أحبَّ المواطن السعودي وطنه

المقالات

ما لي خلق أفكّر ..

ما لي خلق أفكّر ..

مها عبدالله الحقباني
المملكة والريادة في الغاز

المملكة والريادة في الغاز

ماجد البريكان
تبديل المواليد بين الحماية وسوء الإدارة

تبديل المواليد بين الحماية وسوء الإدارة

عبدالغني الشيخ
شموخ الانحناء

شموخ الانحناء

ساير المنيعي
زيارات أعضاء مجلس الشورى.. لماذا؟

زيارات أعضاء مجلس الشورى.. لماذا؟

جمعان الكرت
الرحلة إلى وظيفة الأحلام

الرحلة إلى وظيفة الأحلام

عبدالغني الشيخ
الاتحاد والهلال...!

الاتحاد والهلال...!

صالح المسلّم
بطاقات المواد الغذائية.. اقرؤوها جيدًا

بطاقات المواد الغذائية.. اقرؤوها جيدًا

عبدالرحمن المرشد
يا بني إن لم ترفع رأسي فلا تخفضه

يا بني إن لم ترفع رأسي فلا تخفضه

حسن آل عمير
يا لها من نملة..!

يا لها من نملة..!

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة