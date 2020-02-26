"الدفاع" للمقاولين: لدينا 22 مشروعًا في المنطقة الجنوبية ستُطرح بعد عام

على الراغبين في المنافسة توجيه خطاب إلى مدير عام الأشغال العسكرية

شَهِد منتدى المشاريع المستقبلية 2020، أحد مبادرات الهيئة السعودية للمقاولين الذي دشنه الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، جلسة لوزارة الدفاع مع المقاولين من مختلف مناطق المملكة والشركات الأجنبية، وطرحت في اللقاء هموم المشاريع وأبرز التحديات بين الطرفين.

وتحدث العقيد خالد بن فهد العبدالكريم، والمقدم فهيد بن سالم الشهراني من وزارة الدفاع عن المشاريع المستقبلية وآلية التقديم عليها، وأشارا إلى أن هناك مشاريع سرية أو تخصصية لا يوجد لها مقاولون متخصصون ولا تُطرح في منصة "اعتماد".

وتم الكشف عن 22 مشروعًا لدى أفرع القوات المسلحة بالمنطقة الجنوبية في جازان ونجران وخميس مشيط، سيتم طرحها بعد عام من الآن عقب تجهيز المتطلبات والتصاميم اللازمة.

وقال المتحدثان للحضور والمهتمين: إن وجود المقاول على منصة "اعتماد" يؤهله للدخول في المنافسة، ولا يمكن لشركات المقاولات الأجنبية دخول المنصة.

وأضافا: على الراغبين في المنافسة توجيه خطاب إلى مدير عام الأشغال العسكرية، وهناك مهندسون مختصون لدراسة الطلبات أو المنتجات المقدمة.