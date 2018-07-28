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اتبعوا التعليمات.. السفارة لدى مانيلا تحذّر السعوديين من التقلبات الجوية

دعت إلى التواصل معها لتقديم المساعدة اللازمة في حال حدوث مكروه

حذّرت السفارة السعودية لدى مانيلا، المواطنين السعوديين الموجودين في الفلبين من التقلبات الجوية التي تشهدها الفلبين في الوقت الحالي.

وقال السفارة على حسابها في "تويتر": "نظراً لما تشهده الفلبين في الوقت الراهن من تقلبات جوية، تأمل من المواطنين الكرام اتباع تعليمات الأمن والسلامة التي تصدرها الجهات المختصة في البلد المضيف وتوخي الحيطة والحذر، وفي حال حدوث مكروهٍ -لا سمح الله- التواصل مع السفارة لتقديم المساعدة اللازمة، والله خير الحافظين".

وتشهد الفلبين منذ أيام أمطاراً غزيرة تسبّبت في عديدٍ من الأضرار الخطيرة، خاصة في العاصمة والأقاليم المجاورة لها.

ونقلت وكالة مكافحة الكوارث الفلبينية نحو 14 ألف شخص إلى مراكز إجلاء، وطالبت الوكالة سكان المناطق المتضرّرة البقاء في حالة تأهب ويقظة واتخاذ إجراءات احترازية والتعاون مع السلطات المحلية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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اتبعوا التعليمات.. السفارة لدى مانيلا تحذّر السعوديين من التقلبات الجوية
سبق

حذّرت السفارة السعودية لدى مانيلا، المواطنين السعوديين الموجودين في الفلبين من التقلبات الجوية التي تشهدها الفلبين في الوقت الحالي.

وقال السفارة على حسابها في "تويتر": "نظراً لما تشهده الفلبين في الوقت الراهن من تقلبات جوية، تأمل من المواطنين الكرام اتباع تعليمات الأمن والسلامة التي تصدرها الجهات المختصة في البلد المضيف وتوخي الحيطة والحذر، وفي حال حدوث مكروهٍ -لا سمح الله- التواصل مع السفارة لتقديم المساعدة اللازمة، والله خير الحافظين".

وتشهد الفلبين منذ أيام أمطاراً غزيرة تسبّبت في عديدٍ من الأضرار الخطيرة، خاصة في العاصمة والأقاليم المجاورة لها.

ونقلت وكالة مكافحة الكوارث الفلبينية نحو 14 ألف شخص إلى مراكز إجلاء، وطالبت الوكالة سكان المناطق المتضرّرة البقاء في حالة تأهب ويقظة واتخاذ إجراءات احترازية والتعاون مع السلطات المحلية.

27 يوليو 2021 - 17 ذو الحجة 1442
12:12 PM

اتبعوا التعليمات.. السفارة لدى مانيلا تحذّر السعوديين من التقلبات الجوية

دعت إلى التواصل معها لتقديم المساعدة اللازمة في حال حدوث مكروه

A A A
خالد علي - الرياض
0
2,290

حذّرت السفارة السعودية لدى مانيلا، المواطنين السعوديين الموجودين في الفلبين من التقلبات الجوية التي تشهدها الفلبين في الوقت الحالي.

وقال السفارة على حسابها في "تويتر": "نظراً لما تشهده الفلبين في الوقت الراهن من تقلبات جوية، تأمل من المواطنين الكرام اتباع تعليمات الأمن والسلامة التي تصدرها الجهات المختصة في البلد المضيف وتوخي الحيطة والحذر، وفي حال حدوث مكروهٍ -لا سمح الله- التواصل مع السفارة لتقديم المساعدة اللازمة، والله خير الحافظين".

وتشهد الفلبين منذ أيام أمطاراً غزيرة تسبّبت في عديدٍ من الأضرار الخطيرة، خاصة في العاصمة والأقاليم المجاورة لها.

ونقلت وكالة مكافحة الكوارث الفلبينية نحو 14 ألف شخص إلى مراكز إجلاء، وطالبت الوكالة سكان المناطق المتضرّرة البقاء في حالة تأهب ويقظة واتخاذ إجراءات احترازية والتعاون مع السلطات المحلية.

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