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من أروع صور البِر.. شاب بالرياض يتبرّع بكُلْيته لوالده مُنهياً معاناته

عملية تكللت بالنجاح بعد مطابقة التحاليل.. و"الجعفري": أشعر بالسعادة

أنهى الشاب حسن محمد الجعفري معاناة والده مع الفشل الكلوي بتبرُّعه بكُليته له بعد معاناة مع الغسيل، وجسّد بذلك مثالاً رائعًا في البر والوفاء.

وأُجريت عملية زراعة الكلى في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض؛ بعد مطابقة التحاليل والفحوص الطبية، وقد تكللت العملية بالنجاح.

وقال "الجعفري": "أشكر الله سبحانه وتعالى على نجاح العملية"، مشيراً إلى أنه يتمتّع حالياً هو ووالده بصحة جيدة، ومضيفاً: أشعر بسعادة غامرة بعد أن تبرعت بكليتي لوالدي، في صورة من صور البر بالوالدين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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من أروع صور البِر.. شاب بالرياض يتبرّع بكُلْيته لوالده مُنهياً معاناته
سبق

أنهى الشاب حسن محمد الجعفري معاناة والده مع الفشل الكلوي بتبرُّعه بكُليته له بعد معاناة مع الغسيل، وجسّد بذلك مثالاً رائعًا في البر والوفاء.

وأُجريت عملية زراعة الكلى في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض؛ بعد مطابقة التحاليل والفحوص الطبية، وقد تكللت العملية بالنجاح.

وقال "الجعفري": "أشكر الله سبحانه وتعالى على نجاح العملية"، مشيراً إلى أنه يتمتّع حالياً هو ووالده بصحة جيدة، ومضيفاً: أشعر بسعادة غامرة بعد أن تبرعت بكليتي لوالدي، في صورة من صور البر بالوالدين.

05 نوفمبر 2021 - 30 ربيع الأول 1443
03:02 PM

من أروع صور البِر.. شاب بالرياض يتبرّع بكُلْيته لوالده مُنهياً معاناته

عملية تكللت بالنجاح بعد مطابقة التحاليل.. و"الجعفري": أشعر بالسعادة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,272

أنهى الشاب حسن محمد الجعفري معاناة والده مع الفشل الكلوي بتبرُّعه بكُليته له بعد معاناة مع الغسيل، وجسّد بذلك مثالاً رائعًا في البر والوفاء.

وأُجريت عملية زراعة الكلى في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض؛ بعد مطابقة التحاليل والفحوص الطبية، وقد تكللت العملية بالنجاح.

وقال "الجعفري": "أشكر الله سبحانه وتعالى على نجاح العملية"، مشيراً إلى أنه يتمتّع حالياً هو ووالده بصحة جيدة، ومضيفاً: أشعر بسعادة غامرة بعد أن تبرعت بكليتي لوالدي، في صورة من صور البر بالوالدين.

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