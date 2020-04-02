مدير شرطة عسير يقلّد "القحطاني" رتبته الجديدة

قلّد مدير شرطة منطقة عسير اللواء عبدالعزيز بن صالح المغلوث، المقدم محمد علي آل جار الله القحطاني، مدير مخفر خيبر الجنوب بشرطة منطقة عسير، رتبته الجديدة.
قلّد مدير شرطة منطقة عسير اللواء عبدالعزيز بن صالح المغلوث، المقدم محمد علي آل جار الله القحطاني، مدير مخفر خيبر الجنوب بشرطة منطقة عسير، رتبته الجديدة.
قلّد مدير شرطة منطقة عسير اللواء عبدالعزيز بن صالح المغلوث، المقدم محمد علي آل جار الله القحطاني، مدير مخفر خيبر الجنوب بشرطة منطقة عسير، رتبته الجديدة.
قلّد مدير شرطة منطقة عسير اللواء عبدالعزيز بن صالح المغلوث، المقدم محمد علي آل جار الله القحطاني، مدير مخفر خيبر الجنوب بشرطة منطقة عسير، رتبته الجديدة.