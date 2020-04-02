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مدير شرطة عسير يقلّد "القحطاني" رتبته الجديدة

قلّد مدير شرطة منطقة عسير اللواء عبدالعزيز بن صالح المغلوث، المقدم محمد علي آل جار الله القحطاني، مدير مخفر خيبر الجنوب بشرطة منطقة عسير، رتبته الجديدة.

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مدير شرطة عسير يقلّد "القحطاني" رتبته الجديدة
سبق

قلّد مدير شرطة منطقة عسير اللواء عبدالعزيز بن صالح المغلوث، المقدم محمد علي آل جار الله القحطاني، مدير مخفر خيبر الجنوب بشرطة منطقة عسير، رتبته الجديدة.

02 إبريل 2020 - 9 شعبان 1441
12:20 AM

مدير شرطة عسير يقلّد "القحطاني" رتبته الجديدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
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قلّد مدير شرطة منطقة عسير اللواء عبدالعزيز بن صالح المغلوث، المقدم محمد علي آل جار الله القحطاني، مدير مخفر خيبر الجنوب بشرطة منطقة عسير، رتبته الجديدة.

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