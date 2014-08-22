"التعليم": تخصيص مسؤول في كل مدرسة لتنفيذ الإجراءات الاحترازية

أكدت التكامل والتنسيق مع "الصحة" وتوفير فصول افتراضية

أكدت وزارة التعليم اليوم، التكامل والتنسيق بين #التعليم و#الصحة؛ مؤكدة أن الفصول الافتراضية ستتوفر مع بداية العام الدراسي.

ونقلت "الإخبارية" عن المتحدث الرسمي لوزارة #التعليم ابتسام الشهري: نعول على المعلمين في تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتخصيص مسؤول في كل مدرسة لتنفيذ الإجراءات الاحترازية.

وأكدت توجيهات الوزير لمديري التعليم بأهمية تطبيق كل الإجراءات الاحترازية مؤكدة أن الوزارة عملت منذ وقت مبكر على توفير جميع المستلزمات من كمامات ومعقمات وهناك لجان متخصصة.

وقالت: هناك لجان متخصصة عملت على إعداد نماذج وأدلة تشغيلية، والتنسيق مع "وقاية" و"الصحة".

وتابعت: كل هذه الإجراءات توجت بصدور تعميم الوزير لإدارات التعليم حول البروتوكولات الوقائية لعودة المدارس حضوريًّا والتي تضمنت دليلًا إرشاديًّا وقائيًّا وأيضًا التعامل مع الحالات المؤكدة والمشتبه بها أيضًا.