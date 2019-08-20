"الخدمة المدنية" لـ"سبق": يوم الأحد الذي يسبق اليوم الوطني "إجازة"

الإجازة ستصبح 4 أيام مع يومَيْ نهاية الأسبوع

قال سلطان الظاهر، المتحدث الرسمي باسم الخدمة المدنية، لـ"سبق" إن يوم الأحد الذي يسبق اليوم الوطني سيكون يوم إجازة؛ وبذلك ستصبح الإجازة أربعة أيام مع يومَيْ نهاية الأسبوع (الجمعة والسبت).

وأوضح: "تبدأ الإجازة بنهاية دوام الخميس ١٩ سبتمبر، على أن تكون العودة للدوام الثلاثاء ٢٤ سبتمبر". مشيرًا إلى أن يوم الأحد يعتبر يوم إجازة؛ لأنه يوم عمل واحد يقع بين إجازتين رسميتين (نهاية الأسبوع واليوم الوطني)؛ وذلك بناء على المادة الـ١٢٨ من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية.