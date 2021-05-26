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بريدة.. انطلاق حملة "سكني ولك أجري" غدًا

القرعاوي: تهدف إلى تأمين السكن لـ150أسرة

تنطلق مساء غد حملة "سكني ولك أجري" التي ينظمها الزاد الخيري ببريدة بالتعاون مع جمعية الإسكان الأهلية في قصر الرصافة.

ووجّه المدير التنفيذي للزاد الخيري فهد بن إبراهيم القرعاوي جزيل شكره لأمير القصيم، الدكتور فيصل بن مشعل، على إطلاق هذه المبادرة التي تحمل اسم سموه الكريم، وتأتي امتدادًا لدعم سموه للمناشط كافة بالمنطقة، وعلى وجه الخصوص الأعمال المجتمعية، وفقًا لتوجيهات ولاة أمرنا -حفظهم الله-، وتعزيزًا لمسيرة التنمية في بلادنا المباركة.

وأوضح القرعاوي أن المبادرة تهدف إلى تأمين السكن لما يقارب مئة وخمسين أسرة في مدينة بريدة، وبقية محافظات المنطقة، عبر حث الموسرين على التبرع لتفريج كربة الفقراء، واستثمار الشهر الكريم، وفضل الصدقة به، وتحديدًا العشر الأواخر؛ وذلك لتأمين مساكن لهم، تساعدهم في حياتهم.

واختتم القرعاوي قائلاً: تم خلال الفترة الماضية إنهاء الإجراءات كافة المتعلقة بتدشين هذه الحملة عبر توجيه الدعوات لرجال الأعمال والموسرين والإعلاميين للتعريف بالحملة وأهدافها الخيرية.

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بريدة.. انطلاق حملة "سكني ولك أجري" غدًا
سبق

تنطلق مساء غد حملة "سكني ولك أجري" التي ينظمها الزاد الخيري ببريدة بالتعاون مع جمعية الإسكان الأهلية في قصر الرصافة.

ووجّه المدير التنفيذي للزاد الخيري فهد بن إبراهيم القرعاوي جزيل شكره لأمير القصيم، الدكتور فيصل بن مشعل، على إطلاق هذه المبادرة التي تحمل اسم سموه الكريم، وتأتي امتدادًا لدعم سموه للمناشط كافة بالمنطقة، وعلى وجه الخصوص الأعمال المجتمعية، وفقًا لتوجيهات ولاة أمرنا -حفظهم الله-، وتعزيزًا لمسيرة التنمية في بلادنا المباركة.

وأوضح القرعاوي أن المبادرة تهدف إلى تأمين السكن لما يقارب مئة وخمسين أسرة في مدينة بريدة، وبقية محافظات المنطقة، عبر حث الموسرين على التبرع لتفريج كربة الفقراء، واستثمار الشهر الكريم، وفضل الصدقة به، وتحديدًا العشر الأواخر؛ وذلك لتأمين مساكن لهم، تساعدهم في حياتهم.

واختتم القرعاوي قائلاً: تم خلال الفترة الماضية إنهاء الإجراءات كافة المتعلقة بتدشين هذه الحملة عبر توجيه الدعوات لرجال الأعمال والموسرين والإعلاميين للتعريف بالحملة وأهدافها الخيرية.

26 مايو 2019 - 21 رمضان 1440
10:38 PM

بريدة.. انطلاق حملة "سكني ولك أجري" غدًا

القرعاوي: تهدف إلى تأمين السكن لـ150أسرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - بريدة
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تنطلق مساء غد حملة "سكني ولك أجري" التي ينظمها الزاد الخيري ببريدة بالتعاون مع جمعية الإسكان الأهلية في قصر الرصافة.

ووجّه المدير التنفيذي للزاد الخيري فهد بن إبراهيم القرعاوي جزيل شكره لأمير القصيم، الدكتور فيصل بن مشعل، على إطلاق هذه المبادرة التي تحمل اسم سموه الكريم، وتأتي امتدادًا لدعم سموه للمناشط كافة بالمنطقة، وعلى وجه الخصوص الأعمال المجتمعية، وفقًا لتوجيهات ولاة أمرنا -حفظهم الله-، وتعزيزًا لمسيرة التنمية في بلادنا المباركة.

وأوضح القرعاوي أن المبادرة تهدف إلى تأمين السكن لما يقارب مئة وخمسين أسرة في مدينة بريدة، وبقية محافظات المنطقة، عبر حث الموسرين على التبرع لتفريج كربة الفقراء، واستثمار الشهر الكريم، وفضل الصدقة به، وتحديدًا العشر الأواخر؛ وذلك لتأمين مساكن لهم، تساعدهم في حياتهم.

واختتم القرعاوي قائلاً: تم خلال الفترة الماضية إنهاء الإجراءات كافة المتعلقة بتدشين هذه الحملة عبر توجيه الدعوات لرجال الأعمال والموسرين والإعلاميين للتعريف بالحملة وأهدافها الخيرية.

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