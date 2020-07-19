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عدد وفيات "كورونا" في بريطانيا يقفز إلى 45.300

تسجيل 726 إصابة جديدة بالفيروس

ارتفع عدد وفيات فيروس كورونا المستجد في بريطانيا إلى 45.300 حالة بعد تسجيل 27 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم الأحد أنها أحصت 726 إصابة جديدة بالعدوى؛ الأمر الذي رفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 294.792 حالة.

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عدد وفيات "كورونا" في بريطانيا يقفز إلى 45.300
سبق

ارتفع عدد وفيات فيروس كورونا المستجد في بريطانيا إلى 45.300 حالة بعد تسجيل 27 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم الأحد أنها أحصت 726 إصابة جديدة بالعدوى؛ الأمر الذي رفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 294.792 حالة.

19 يوليو 2020 - 28 ذو القعدة 1441
09:52 PM

عدد وفيات "كورونا" في بريطانيا يقفز إلى 45.300

تسجيل 726 إصابة جديدة بالفيروس

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - لندن
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ارتفع عدد وفيات فيروس كورونا المستجد في بريطانيا إلى 45.300 حالة بعد تسجيل 27 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم الأحد أنها أحصت 726 إصابة جديدة بالعدوى؛ الأمر الذي رفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 294.792 حالة.

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