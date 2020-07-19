وأوضحت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم الأحد أنها أحصت 726 إصابة جديدة بالعدوى؛ الأمر الذي رفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 294.792 حالة.

ارتفع عدد وفيات فيروس كورونا المستجد في بريطانيا إلى 45.300 حالة بعد تسجيل 27 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

عدد وفيات "كورونا" في بريطانيا يقفز إلى 45.300 وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-07-19 ارتفع عدد وفيات فيروس كورونا المستجد في بريطانيا إلى 45.300 حالة بعد تسجيل 27 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية. وأوضحت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم الأحد أنها أحصت 726 إصابة جديدة بالعدوى؛ الأمر الذي رفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 294.792 حالة.

19 يوليو 2020 - 28 ذو القعدة 1441 09:52 PM

عدد وفيات "كورونا" في بريطانيا يقفز إلى 45.300 تسجيل 726 إصابة جديدة بالفيروس





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ارتفع عدد وفيات فيروس كورونا المستجد في بريطانيا إلى 45.300 حالة بعد تسجيل 27 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم الأحد أنها أحصت 726 إصابة جديدة بالعدوى؛ الأمر الذي رفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 294.792 حالة.