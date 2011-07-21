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طقس ثاني أيام العيد.. 9 مناطق موعودة بالهطولات

متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح وزخات من البرد

‬تَوقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على مناطق: (نجران، جازان، عسير) تمتد إلى مرتفعات الباحة، كذلك تكون الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق: (الشرقية، الرياض، القصيم، وأجزاء من مرتفعات مكة المكرمة)، تمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18- 42كم/ساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية غربية إلى جنوبية بسرعة 15- 45كم/ساعة على الجزء الجنوبي والأوسط، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15- 25كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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طقس ثاني أيام العيد.. 9 مناطق موعودة بالهطولات
سبق

‬تَوقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على مناطق: (نجران، جازان، عسير) تمتد إلى مرتفعات الباحة، كذلك تكون الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق: (الشرقية، الرياض، القصيم، وأجزاء من مرتفعات مكة المكرمة)، تمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18- 42كم/ساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية غربية إلى جنوبية بسرعة 15- 45كم/ساعة على الجزء الجنوبي والأوسط، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15- 25كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

21 يوليو 2021 - 11 ذو الحجة 1442
08:15 AM

طقس ثاني أيام العيد.. 9 مناطق موعودة بالهطولات

متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح وزخات من البرد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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‬تَوقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على مناطق: (نجران، جازان، عسير) تمتد إلى مرتفعات الباحة، كذلك تكون الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق: (الشرقية، الرياض، القصيم، وأجزاء من مرتفعات مكة المكرمة)، تمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18- 42كم/ساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية غربية إلى جنوبية بسرعة 15- 45كم/ساعة على الجزء الجنوبي والأوسط، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15- 25كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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