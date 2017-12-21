على حساب الاتفاق .. النصر إلى ربع نهائي كأس الملك لمواجهة الهلال

الضيف أكمل اللقاء بعشرة لاعبين

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر إلى دور نصف نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك بعد أن أقصى نظيره الاتفاق من دور الـ 16 بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب مرسول بارك في الرياض .

بتلك النتيجة يواجه النصر غريمه التقليدي الهلال في دور ربع نهائي كأس الملك .

الشوط الأول لم يظهر الفريقان بالمستوى الفني المأمول، وانتهى بالتعادل السلبي، وكان الأبرز هو خروج مدافع الاتفاق سعيد الربيعي بالبطاقة الحمراء عند الدقيقة 26، إثر دخوله القوي على لاعب النصر "تاليسكا".



كما تألق حارس الاتفاق رايس مبولحي في التصدي لتسديدة عبد الفتاح آدم مع نهاية الشوط الأول .

وفي الشوط الثاني وتحديداً عند الدقيقة 50 افتتح خالد الغنام أهداف اللقاء للنصر بتسديدة رائعة من داخل الصندوق .

وفي الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء، دفع مدرب النصر "روسو" باللاعبين "بيتي" و"انسيلمو".