"إيفاء" تنفي وجود إعلان رسمي تحفيزي لتخفيض المخالفات المرورية

نفت المنصة الوطنية للمخالفات "إيفاء" المعلومات المنشورة والمتداولة حول الانضمام إلى البرنامج التحفيزي لسداد المخالفات المرورية المتراكمة من أجل الإعفاء من قيمة المخالفة بنسبة 20%.

وقالت المنصة الوطنية للمخالفات "إيفاء"؛ رداً على الادعاءات المتعلقة بتخفيض قيمة المخالفات المرورية: "لا يوجد هناك أي إعلان رسمي لبرنامج تحفيزي على منصة إيفاء، ويرجى التأكد من صحة الرابط وهو ⁦‪efaa.sa‬⁩".

وكان "إنفوجرافيك" متداول ادّعى أن المنصة الوطنية للمخالفات المرورية أطلقت برنامجاً تحفيزياً لسداد المخالفات المرورية المتراكمة وتخفيض قيمة المخالفات بنسبة 20٪؜، وهو ما نفته منصة "إيفاء"جملةً وتفصيلاً.