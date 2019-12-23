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في يومه السعودي والعالمي.. "كفيف" تكرم رواد التطوع والمتطوعين

تضمنت الفعاليات عرض نماذج واقعية ومبادرات منسوبي الجمعية

نظمت جمعية كفيف في مقرها بالرياض حفلاً لتكريم المتطوعين، وذلك بمناسبة يوم التطوع السعودي، واليوم العالمي للتطوع وذلك بالشراكة مع مبادرة فينا خير، وبمشاركة عدد من الفرق التطوعية وعدد من الجهات المجتمعية وبحضور رئيس الجمعية وأعضاء مجلس الإدارة وقيادات ورواد التطوع والفرق التطوعية بالمملكة وسفير الإنسانية فايز المالكي الذي قام وأبدع بعرض صور من صور الأعمال التطوعية والإنسانية،

وشهد الحفل عرض نماذج واقعية تم عرضها بالأجنحة المعدة بالساحة الخارجية واستعراض الأعمال والمبادرات التطوعية كشفت عن الاتساق والتناسق والإبداع في المعروضات، كذلك أبرزت إبداعات منسوبي ومنسوبات الجمعية في الأعمال الفنية كما عرض نماذج عن كيفية خلط العطورات والاطلاع على الفصول والمعامل الدراسية ومنهجية الدراسة ‏وتدريب المكفوفين على الاعتماد على أنفسهم في شؤون حياتهم بالإضافة إلى تأهيل الأطفال من سن مبكرة وغرس روح المبادرة والتعايش مع كافة أفراد المجتمع.

وقد أعرب مدير الجمعية عبد الرحمن الباهلي عن سعادته بإقامة هذه الاحتفالية، مقدماً شكره وتقديره لكافة المشاركين والحاضرين ولمنسوبي ومنسوبات الجمعية الذين بذلوا جهوداً طيبة لإنجاح هذه الفعالية.

كما أعرب المتحدث الإعلامي للجمعية الأستاذ خالد الحربي عن تقديره لجميع المتطوعين وجهودهم لخدمة المكفوفين، سائلاً الله لهم دوام التوفيق.

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في يومه السعودي والعالمي.. "كفيف" تكرم رواد التطوع والمتطوعين
سبق

نظمت جمعية كفيف في مقرها بالرياض حفلاً لتكريم المتطوعين، وذلك بمناسبة يوم التطوع السعودي، واليوم العالمي للتطوع وذلك بالشراكة مع مبادرة فينا خير، وبمشاركة عدد من الفرق التطوعية وعدد من الجهات المجتمعية وبحضور رئيس الجمعية وأعضاء مجلس الإدارة وقيادات ورواد التطوع والفرق التطوعية بالمملكة وسفير الإنسانية فايز المالكي الذي قام وأبدع بعرض صور من صور الأعمال التطوعية والإنسانية،

وشهد الحفل عرض نماذج واقعية تم عرضها بالأجنحة المعدة بالساحة الخارجية واستعراض الأعمال والمبادرات التطوعية كشفت عن الاتساق والتناسق والإبداع في المعروضات، كذلك أبرزت إبداعات منسوبي ومنسوبات الجمعية في الأعمال الفنية كما عرض نماذج عن كيفية خلط العطورات والاطلاع على الفصول والمعامل الدراسية ومنهجية الدراسة ‏وتدريب المكفوفين على الاعتماد على أنفسهم في شؤون حياتهم بالإضافة إلى تأهيل الأطفال من سن مبكرة وغرس روح المبادرة والتعايش مع كافة أفراد المجتمع.

وقد أعرب مدير الجمعية عبد الرحمن الباهلي عن سعادته بإقامة هذه الاحتفالية، مقدماً شكره وتقديره لكافة المشاركين والحاضرين ولمنسوبي ومنسوبات الجمعية الذين بذلوا جهوداً طيبة لإنجاح هذه الفعالية.

كما أعرب المتحدث الإعلامي للجمعية الأستاذ خالد الحربي عن تقديره لجميع المتطوعين وجهودهم لخدمة المكفوفين، سائلاً الله لهم دوام التوفيق.

22 ديسمبر 2021 - 18 جمادى الأول 1443
11:17 PM

في يومه السعودي والعالمي.. "كفيف" تكرم رواد التطوع والمتطوعين

تضمنت الفعاليات عرض نماذج واقعية ومبادرات منسوبي الجمعية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نظمت جمعية كفيف في مقرها بالرياض حفلاً لتكريم المتطوعين، وذلك بمناسبة يوم التطوع السعودي، واليوم العالمي للتطوع وذلك بالشراكة مع مبادرة فينا خير، وبمشاركة عدد من الفرق التطوعية وعدد من الجهات المجتمعية وبحضور رئيس الجمعية وأعضاء مجلس الإدارة وقيادات ورواد التطوع والفرق التطوعية بالمملكة وسفير الإنسانية فايز المالكي الذي قام وأبدع بعرض صور من صور الأعمال التطوعية والإنسانية،

وشهد الحفل عرض نماذج واقعية تم عرضها بالأجنحة المعدة بالساحة الخارجية واستعراض الأعمال والمبادرات التطوعية كشفت عن الاتساق والتناسق والإبداع في المعروضات، كذلك أبرزت إبداعات منسوبي ومنسوبات الجمعية في الأعمال الفنية كما عرض نماذج عن كيفية خلط العطورات والاطلاع على الفصول والمعامل الدراسية ومنهجية الدراسة ‏وتدريب المكفوفين على الاعتماد على أنفسهم في شؤون حياتهم بالإضافة إلى تأهيل الأطفال من سن مبكرة وغرس روح المبادرة والتعايش مع كافة أفراد المجتمع.

وقد أعرب مدير الجمعية عبد الرحمن الباهلي عن سعادته بإقامة هذه الاحتفالية، مقدماً شكره وتقديره لكافة المشاركين والحاضرين ولمنسوبي ومنسوبات الجمعية الذين بذلوا جهوداً طيبة لإنجاح هذه الفعالية.

كما أعرب المتحدث الإعلامي للجمعية الأستاذ خالد الحربي عن تقديره لجميع المتطوعين وجهودهم لخدمة المكفوفين، سائلاً الله لهم دوام التوفيق.

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