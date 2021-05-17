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أمانة الطائف تنهي خطتها لعيد الفطر وترفع درجة الاستعداد للصيف

واصلت جهودها لتأهيل أكثر من 300 حديقة بهدف تحسين الواجهة الحضارية

انتهت أمانة الطائف من تنفيذ خطتها لموسمي رمضان وعيد الفطر المبارك، المشتملة على تهيئة مثل هذه المرافق والمتنزهات لتكون وجهات مفضلة لقضاء أوقاتهم، إلى جانب صيانة المسطحات الخضراء، مع رفع وتيرة العمل بهذه المرافق.

وقد استقطبت الحدائق العامة بمحافظة الطائف مرتاديها في العيد السعيد، في ظل مواصلة أمانة محافظة الطائف جهودها لتأهيل أكثر من ٣٠٠ حديقة بهدف تحسين الواجهة الحضارية وإيجاد متنفسات إضافية داخل الأحياء للارتقاء بجمال الحدائق والمتنفسات ودعم الجانب الترفيهي، بما يضمن سلامة الزائرين لمحافظة الطائف التي على مدار العام تستقبل الزوار والمصطافين للتنزه وقضاء الإجازات في مرافقها المختلفة. حيث الاجواء الخلابة التي تتميز بها الطائف.

وتبنت الأمانة رسم مشاعر وفرحة المتنزهين بالعيد في مختلف هذه المرافق، مع التأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية للوقاية من فيروس كورونا.

إلى هذا قامت الأمانة وضمن خطتها بتجهيز الحدائق والمسطحات الخضراء، إضافة للأعمال اليومية ‏لمعالجة التشوه البصري والعمل على تحسين المشهد الحضري من خلال نظافة الساحات وتجميل المظهر العام، ورفع وتيرة الاستمرار في تكثيف أعمال النظافة العامة في الشوارع والحدائق والأحياء.

أمانة الطائف عيد الفطر المبارك

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمانة الطائف تنهي خطتها لعيد الفطر وترفع درجة الاستعداد للصيف
سبق

انتهت أمانة الطائف من تنفيذ خطتها لموسمي رمضان وعيد الفطر المبارك، المشتملة على تهيئة مثل هذه المرافق والمتنزهات لتكون وجهات مفضلة لقضاء أوقاتهم، إلى جانب صيانة المسطحات الخضراء، مع رفع وتيرة العمل بهذه المرافق.

وقد استقطبت الحدائق العامة بمحافظة الطائف مرتاديها في العيد السعيد، في ظل مواصلة أمانة محافظة الطائف جهودها لتأهيل أكثر من ٣٠٠ حديقة بهدف تحسين الواجهة الحضارية وإيجاد متنفسات إضافية داخل الأحياء للارتقاء بجمال الحدائق والمتنفسات ودعم الجانب الترفيهي، بما يضمن سلامة الزائرين لمحافظة الطائف التي على مدار العام تستقبل الزوار والمصطافين للتنزه وقضاء الإجازات في مرافقها المختلفة. حيث الاجواء الخلابة التي تتميز بها الطائف.

وتبنت الأمانة رسم مشاعر وفرحة المتنزهين بالعيد في مختلف هذه المرافق، مع التأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية للوقاية من فيروس كورونا.

إلى هذا قامت الأمانة وضمن خطتها بتجهيز الحدائق والمسطحات الخضراء، إضافة للأعمال اليومية ‏لمعالجة التشوه البصري والعمل على تحسين المشهد الحضري من خلال نظافة الساحات وتجميل المظهر العام، ورفع وتيرة الاستمرار في تكثيف أعمال النظافة العامة في الشوارع والحدائق والأحياء.

17 مايو 2021 - 5 شوّال 1442
06:51 PM

أمانة الطائف تنهي خطتها لعيد الفطر وترفع درجة الاستعداد للصيف

واصلت جهودها لتأهيل أكثر من 300 حديقة بهدف تحسين الواجهة الحضارية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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انتهت أمانة الطائف من تنفيذ خطتها لموسمي رمضان وعيد الفطر المبارك، المشتملة على تهيئة مثل هذه المرافق والمتنزهات لتكون وجهات مفضلة لقضاء أوقاتهم، إلى جانب صيانة المسطحات الخضراء، مع رفع وتيرة العمل بهذه المرافق.

وقد استقطبت الحدائق العامة بمحافظة الطائف مرتاديها في العيد السعيد، في ظل مواصلة أمانة محافظة الطائف جهودها لتأهيل أكثر من ٣٠٠ حديقة بهدف تحسين الواجهة الحضارية وإيجاد متنفسات إضافية داخل الأحياء للارتقاء بجمال الحدائق والمتنفسات ودعم الجانب الترفيهي، بما يضمن سلامة الزائرين لمحافظة الطائف التي على مدار العام تستقبل الزوار والمصطافين للتنزه وقضاء الإجازات في مرافقها المختلفة. حيث الاجواء الخلابة التي تتميز بها الطائف.

وتبنت الأمانة رسم مشاعر وفرحة المتنزهين بالعيد في مختلف هذه المرافق، مع التأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية للوقاية من فيروس كورونا.

إلى هذا قامت الأمانة وضمن خطتها بتجهيز الحدائق والمسطحات الخضراء، إضافة للأعمال اليومية ‏لمعالجة التشوه البصري والعمل على تحسين المشهد الحضري من خلال نظافة الساحات وتجميل المظهر العام، ورفع وتيرة الاستمرار في تكثيف أعمال النظافة العامة في الشوارع والحدائق والأحياء.

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