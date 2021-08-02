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"سعود الطبية" تنهي معاناة 3 مرضى عبر عمليات عيون ناجحة دون أية مضاعفات

من خلال فريق طبي متخصص بقيادة استشاري أول طب وجراحة العيون "الكويكبي"

كشفت مدينة الملك سعود الطبية ممثلةً بقسم العيون عن إنهاء معاناة 3 مرضى بإجراء عمليات جراحية ناجحة دون أية مضاعفات، من خلال فريق طبي متخصص بقيادة استشاري أول طب وجراحة العيون الدكتور حسن الكويكبي.

وأوضح "الكويكبي" أن العملية الأولى كانت لمريضة حامل في شهرها السابع تم تحويلها من أحد المستشفيات التخصصية، حيث تعرضت لإصابة في عينها تسببت في فقد ثبات نسيج القرنية المزروع، وقد تمكن الفريق الطبي من إعادة نسيج القرنية، وخرجت المريضة بحالة صحية جيدة، وقد وضعت جنينها وتخضع للمتابعة.

وأضاف "الكويكبي": كما تم إنقاذ عين مريض وافد تعرض لحرق كيميائي كبير للوجه والصدر أدى إلى تلف الأجفان وذوبان قرنية إحدى العينين، وتمت زراعة نسيج القرنية دون أدنى مشاكل وكذلك رقع الأجفان لحماية العينينوما زال منوما ويتابع من قبل الفريق الطبي وهو في تحسن ملحوظ.

أما الحالة الثالة، فأشار إلى أنها طفلة عمرها شهرين تعاني من متلازمة نادرة واستسقاء دماغي أدى إلى ذوبان في نسيج القرنية، وتمت زراعة طبقات عديدة من النسيج لحماية القرنية وما زالت تتابع في عيادة العيون، وقد التأم الذوبان وزال الخطر ولله الحمد.

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"سعود الطبية" تنهي معاناة 3 مرضى عبر عمليات عيون ناجحة دون أية مضاعفات
سبق

كشفت مدينة الملك سعود الطبية ممثلةً بقسم العيون عن إنهاء معاناة 3 مرضى بإجراء عمليات جراحية ناجحة دون أية مضاعفات، من خلال فريق طبي متخصص بقيادة استشاري أول طب وجراحة العيون الدكتور حسن الكويكبي.

وأوضح "الكويكبي" أن العملية الأولى كانت لمريضة حامل في شهرها السابع تم تحويلها من أحد المستشفيات التخصصية، حيث تعرضت لإصابة في عينها تسببت في فقد ثبات نسيج القرنية المزروع، وقد تمكن الفريق الطبي من إعادة نسيج القرنية، وخرجت المريضة بحالة صحية جيدة، وقد وضعت جنينها وتخضع للمتابعة.

وأضاف "الكويكبي": كما تم إنقاذ عين مريض وافد تعرض لحرق كيميائي كبير للوجه والصدر أدى إلى تلف الأجفان وذوبان قرنية إحدى العينين، وتمت زراعة نسيج القرنية دون أدنى مشاكل وكذلك رقع الأجفان لحماية العينينوما زال منوما ويتابع من قبل الفريق الطبي وهو في تحسن ملحوظ.

أما الحالة الثالة، فأشار إلى أنها طفلة عمرها شهرين تعاني من متلازمة نادرة واستسقاء دماغي أدى إلى ذوبان في نسيج القرنية، وتمت زراعة طبقات عديدة من النسيج لحماية القرنية وما زالت تتابع في عيادة العيون، وقد التأم الذوبان وزال الخطر ولله الحمد.

02 أغسطس 2021 - 23 ذو الحجة 1442
02:44 PM

"سعود الطبية" تنهي معاناة 3 مرضى عبر عمليات عيون ناجحة دون أية مضاعفات

من خلال فريق طبي متخصص بقيادة استشاري أول طب وجراحة العيون "الكويكبي"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت مدينة الملك سعود الطبية ممثلةً بقسم العيون عن إنهاء معاناة 3 مرضى بإجراء عمليات جراحية ناجحة دون أية مضاعفات، من خلال فريق طبي متخصص بقيادة استشاري أول طب وجراحة العيون الدكتور حسن الكويكبي.

وأوضح "الكويكبي" أن العملية الأولى كانت لمريضة حامل في شهرها السابع تم تحويلها من أحد المستشفيات التخصصية، حيث تعرضت لإصابة في عينها تسببت في فقد ثبات نسيج القرنية المزروع، وقد تمكن الفريق الطبي من إعادة نسيج القرنية، وخرجت المريضة بحالة صحية جيدة، وقد وضعت جنينها وتخضع للمتابعة.

وأضاف "الكويكبي": كما تم إنقاذ عين مريض وافد تعرض لحرق كيميائي كبير للوجه والصدر أدى إلى تلف الأجفان وذوبان قرنية إحدى العينين، وتمت زراعة نسيج القرنية دون أدنى مشاكل وكذلك رقع الأجفان لحماية العينينوما زال منوما ويتابع من قبل الفريق الطبي وهو في تحسن ملحوظ.

أما الحالة الثالة، فأشار إلى أنها طفلة عمرها شهرين تعاني من متلازمة نادرة واستسقاء دماغي أدى إلى ذوبان في نسيج القرنية، وتمت زراعة طبقات عديدة من النسيج لحماية القرنية وما زالت تتابع في عيادة العيون، وقد التأم الذوبان وزال الخطر ولله الحمد.

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