حصل الطالب حسن بن إبراهيم هادي دغريري على الدرجة العلمية العالية "الدكتوراه"، بامتياز مع مرتبة الشرف الأولى، في قسم الفقه من كلية الشريعة وأصول الدين، بجامعة الملك خالد. وجاءت رسالة الطالب "دغريري" بعنوان "الأحكام المتعلقة بالخياطة في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة". يذكر أن "دغريري" كان قد حصل على درجة الماجستير بعنوان (الاختيارات الفقهية لصديق حسن خان القنوجي في المعاملات جمعًا ودراسة) بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى من جامعة الملك خالد عام 1437هـ. وتتقدم أسرة الصحيفة لـ"دغريري" وعائلته الكريمة بالتهاني والتبريكات، وتتمنى له التوفيق في حياته العلمية والعملية. من جانبه شكر الطالب كل من هنأه بحصوله على درجة الدكتوراه، سائلًا الله التوفيق والسداد في الحياة المقبلة.

"الدغريري" يحصل على الدكتوراه في الفقه من جامعة خالد صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-02-10 حصل الطالب حسن بن إبراهيم هادي دغريري على الدرجة العلمية العالية "الدكتوراه"، بامتياز مع مرتبة الشرف الأولى، في قسم الفقه من كلية الشريعة وأصول الدين، بجامعة الملك خالد.



وجاءت رسالة الطالب "دغريري" بعنوان "الأحكام المتعلقة بالخياطة في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة".



يذكر أن "دغريري" كان قد حصل على درجة الماجستير بعنوان (الاختيارات الفقهية لصديق حسن خان القنوجي في المعاملات جمعًا ودراسة) بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى من جامعة الملك خالد عام 1437هـ.



وتتقدم أسرة الصحيفة لـ"دغريري" وعائلته الكريمة بالتهاني والتبريكات، وتتمنى له التوفيق في حياته العلمية والعملية.



من جانبه شكر الطالب كل من هنأه بحصوله على درجة الدكتوراه، سائلًا الله التوفيق والسداد في الحياة المقبلة.

10 فبراير 2021 - 28 جمادى الآخر 1442 04:51 PM

"الدغريري" يحصل على الدكتوراه في الفقه من جامعة خالد





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حصل الطالب حسن بن إبراهيم هادي دغريري على الدرجة العلمية العالية "الدكتوراه"، بامتياز مع مرتبة الشرف الأولى، في قسم الفقه من كلية الشريعة وأصول الدين، بجامعة الملك خالد.



وجاءت رسالة الطالب "دغريري" بعنوان "الأحكام المتعلقة بالخياطة في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة".



يذكر أن "دغريري" كان قد حصل على درجة الماجستير بعنوان (الاختيارات الفقهية لصديق حسن خان القنوجي في المعاملات جمعًا ودراسة) بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى من جامعة الملك خالد عام 1437هـ.



وتتقدم أسرة الصحيفة لـ"دغريري" وعائلته الكريمة بالتهاني والتبريكات، وتتمنى له التوفيق في حياته العلمية والعملية.



من جانبه شكر الطالب كل من هنأه بحصوله على درجة الدكتوراه، سائلًا الله التوفيق والسداد في الحياة المقبلة.