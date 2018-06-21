تدشين العيادات المتنقلة بصحة جازان لتقديم الخدمات للقرى الحدودية

"الحكمي" وجّه بتوفير الدعم والكادر الصحي اللازم للعمل بكفاءة عالية

دشن رئيس مركز الخشل بمنطقة جازان عبده بن أحمد دوداني عربة العيادات المتنقلة، وذلك بحضور مشرف العيادة المتنقلة بصحة جازان قاسم دراج.

وفي التفاصيل، تجوّل "دوداني" بالعربة وتحدث إلى الفريق الطبي واستمع إلى شرح مفصل عن الخدمات التي تقدمها والتجهيزات المتوفرة فيها، حيث تتكون العربة من عيادة طب عام وعيادة أسنان ومختبر وقسم أشعة رقمية ومحطة فرز ومحطة تثقيف صحي، إضافة إلى تجهيزات خاصة للأشخاص ذوي الإعاقة.

ووجّه مدير إدارة المراكز الصحية بالقطاع الجنوبي نشبان الحكمي بتوفير الدعم الكامل والكادر الصحي اللازم لضمان عمل العيادة المتنقلة بكفاءة عالية، وذلك ضمن توجه وزارة الصحة لتعزيز الصحة العامة وضمان وصول الخدمات الصحية إلى المستفيدين.

وتعمل العيادة المتنقلة بطريقة مبتكرة، وتتميز بمرونتها كمركز صحي متكامل الخدمات وتعتبر وسيلة ناجحة لمواجهة التحديات والمعوقات التي تحول دون وصول الخدمة الصحية في الظروف المختلفة.