مبادرة للكشف عن الأطفال المصابين باضطرابات النمو والسلوك في قرى مكة

بمشاركة 25 مركزًا صحيًّا.. كوادر طبية متخصصة لتقديم الخدمات للمحتاجين

دشّن مساعد المدير العام للخدمات العلاجية بصحة منطقة مكة المكرمة الدكتور حاتم بن عبدالعزيز خوقير، أمس بمركز صحي قرية الخضراء، مبادرة مركز اضطرابات النمو والسلوك بـ"صحة مكة المكرمة"، التي تهدف إلى الكشف عن الأطفال المصابين باضطرابات النمو والسلوك في ضواحي مكة المكرمة.

وذكر "خوقير" أن المبادرة تهدف إلى الكشف عن الأطفال المصابين بهذا النوع من الاضطراب في ضواحي مكة المكرمة؛ لتقديم الخدمات التي يحتاجون إليها، من خلال الكوادر الطبية المتخصصة؛ مبينًا أن عدد المراكز الصحية المشاركة في هذه المبادرة 25 مركزًا صحيًّا.