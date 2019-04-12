"كورونا" في إفريقيا.. قرابة 14 ألف مصاب و744 حالة وفاة

ارتفاع كبير في الأيام الأخيرة.. وعدد المتعافين بلغ 2283 شخصاً

واصلت أعداد المصابين بفيروس كورونا في إفريقيا ارتفاعها ليصل الإجمالي إلى 13 ألفاً و686 مصاباً، فيما وصل عدد الوفيات إلى 744 حالة وفاة، وعدد المتعافين إلى ألفين و283 شخصاً، وفق الاتحاد الإفريقي.

وفى وقت سابق، قالت منظمة الصحة العالمية، إن عدد حالات كوفيد - 19 في إفريقيا ارتفع ليصل إلى أكثر من 10 آلاف شخص، وأودى بحياة 500 تقريباً.

وبحسب "اليوم السابع" القاهرية، فإنه على الرغم من تصريحات وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة بأن الفيروس كان بطيئاً في الوصول إلى القارة مقارنة بأجزاءٍ أخرى من العالم، إلا أن العدوى زادت بشكل كبير في الأيام الأخيرة.

من جانبها، حذّرت ماتشيديسو مويتي؛ المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في إفريقيا، "من أن كوفيد – 19 لديه القدرة؛ ليس فقط على التسبّب في وفاة الآلاف، ولكن في إطلاق العنان للدمار الاقتصادي والاجتماعي".

ودعت مويتي؛ إلى تمكين المجتمعات المحلية في المقاطعات والأقاليم لضمان حصولهم على الموارد والخبرة للاستجابة لحالات التفشي للمساعدة على مكافحة الفيروس.

وكانت وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة، قد ذكرت أنه حتى الآن وسّعت غانا وكينيا ومصر والمغرب وتونس ونيجيريا الاختبارات الوطنية لتشمل مختبرات متعددة؛ ما سمح بنظام لامركزي وأكثر كفاءة.