رفع المدير العام لإدارة تعليم منطقة المدينة المنورة ناصر العبدالكريم باسمه ونيابة عن منسوبي ومنسوبات الإدارة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة خروجه - حفظه الله - بالصحة والعافية من مستشفى الملك فيصل التخصصي. وقال "العبدالكريم": نحمد الله على سلامة الوالد القائد سيدي ‎خادم الحرمين الشريفين أدام الله عليه لباس الصحة والعافية وحفظه ذخراً وعزاً للإسلام والمسلمين. كما رفع المدير العام لإدارة تعليم منطقة المدينة المنورة باسمه ونيابة عن منسوبي ومنسوبات الإدارة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - والشعب ‎السعودي والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك. سائلاً الله عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ويمتعه بالصحة والعافية ويحفظ سمو ولي عهده الأمين وأن يعيد هذه المناسبة على بلادنا والمسلمين بالخير والمسرات.

مدير تعليم المدينة يهنئ القيادة بعيد الأضحى وخروج الملك من المستشفى صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-07-31 رفع المدير العام لإدارة تعليم منطقة المدينة المنورة ناصر العبدالكريم باسمه ونيابة عن منسوبي ومنسوبات الإدارة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة خروجه - حفظه الله - بالصحة والعافية من مستشفى الملك فيصل التخصصي.

وقال "العبدالكريم": نحمد الله على سلامة الوالد القائد سيدي ‎خادم الحرمين الشريفين أدام الله عليه لباس الصحة والعافية وحفظه ذخراً وعزاً للإسلام والمسلمين.

كما رفع المدير العام لإدارة تعليم منطقة المدينة المنورة باسمه ونيابة عن منسوبي ومنسوبات الإدارة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - والشعب ‎السعودي والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

سائلاً الله عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ويمتعه بالصحة والعافية ويحفظ سمو ولي عهده الأمين وأن يعيد هذه المناسبة على بلادنا والمسلمين بالخير والمسرات.

31 يوليو 2020 - 10 ذو الحجة 1441 12:08 PM

مدير تعليم المدينة يهنئ القيادة بعيد الأضحى وخروج الملك من المستشفى قال: نحمد الله على سلامة ‎خادم الحرمين الشريفين أدام الله عليه لباس العافية





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رفع المدير العام لإدارة تعليم منطقة المدينة المنورة ناصر العبدالكريم باسمه ونيابة عن منسوبي ومنسوبات الإدارة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة خروجه - حفظه الله - بالصحة والعافية من مستشفى الملك فيصل التخصصي.

وقال "العبدالكريم": نحمد الله على سلامة الوالد القائد سيدي ‎خادم الحرمين الشريفين أدام الله عليه لباس الصحة والعافية وحفظه ذخراً وعزاً للإسلام والمسلمين.

كما رفع المدير العام لإدارة تعليم منطقة المدينة المنورة باسمه ونيابة عن منسوبي ومنسوبات الإدارة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - والشعب ‎السعودي والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

سائلاً الله عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ويمتعه بالصحة والعافية ويحفظ سمو ولي عهده الأمين وأن يعيد هذه المناسبة على بلادنا والمسلمين بالخير والمسرات.