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"مدني فيفاء" يعثر على جثة "مفقود وادي ضمد"

بعد ساعات من البحث.. وبمشاركة متطوعين

عثر ‏الدفاع المدني ‎بمحافظة فيفاء، على جثة المفقود في سيل وادي ضمد، بعد تكثيف جهود البحث، بمشاركة متطوعي الدفاع المدني.
وكانت غرفة العمليات بالدفاع المدني، قد تَلَقّت بلاغًا يفيد بسقوط شخص في سيل وادي ضمد، قبل العثور عليه ميتًا، بعد بحث استمر لساعات.

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"مدني فيفاء" يعثر على جثة "مفقود وادي ضمد"
سبق

عثر ‏الدفاع المدني ‎بمحافظة فيفاء، على جثة المفقود في سيل وادي ضمد، بعد تكثيف جهود البحث، بمشاركة متطوعي الدفاع المدني.
وكانت غرفة العمليات بالدفاع المدني، قد تَلَقّت بلاغًا يفيد بسقوط شخص في سيل وادي ضمد، قبل العثور عليه ميتًا، بعد بحث استمر لساعات.

28 أغسطس 2019 - 27 ذو الحجة 1440
03:45 PM

"مدني فيفاء" يعثر على جثة "مفقود وادي ضمد"

بعد ساعات من البحث.. وبمشاركة متطوعين

A A A
عبدالرحمن السلماني - جازان
2
6,630

عثر ‏الدفاع المدني ‎بمحافظة فيفاء، على جثة المفقود في سيل وادي ضمد، بعد تكثيف جهود البحث، بمشاركة متطوعي الدفاع المدني.
وكانت غرفة العمليات بالدفاع المدني، قد تَلَقّت بلاغًا يفيد بسقوط شخص في سيل وادي ضمد، قبل العثور عليه ميتًا، بعد بحث استمر لساعات.

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