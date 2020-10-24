النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

محقّقون يحدّدون موقعاً محتملاً للطائرة الماليزية المختفية منذ 6 أعوام.. أين؟

بعد 38 دقيقة من إقلاعها حدث شيءٌ كارثي حيّر العالم.. لم تهبط في الصين

حدّد محقّقون وخبراء في مجال الطيران ما قد يكون موقع التحطم المحتمل للطائرة الماليزية (MH370) التي اختفت منذ عام 2014 في أثناء توجهها من ماليزيا إلى الصين، ولم يعثر على أيّ أثرٍ لها منذ ذلك الحين.

ونقلت تقارير بريطانية عن كبار خبراء الطيران عن تحديدهم موقعاً محتملاً لتحطم طائرة الركاب المختفية منذ 6 سنوات، وهو ما يستدعي بحثاً جديداً في قاع المحيط الهندي بعد توقف عمليات البحث في 2018 عقب استحالة الوصول إلى أيّ معلومة مرتبطة باختفاء الطائرة.

وكانت رحلة الخطوط الجوية الماليزية المنكوبة قد اختفت منذ 6 سنوات، وبالتحديد في السادس من مارس عام 2014، وهي في طريقها من كوالالمبور الى بكين، وعلى متنها 239 شخصاً.

وعقب قيام الرحلة باتصالها النهائي مع مراقبة الحركة الجوية بعد 38 دقيقة من الإقلاع حدث شيءٌ كارثي، حيّر العالم، اذ كان من المُفترض ان تهبط في العاصمة الصينية بكين في وقتٍ لاحقٍ من ذلك اليوم، لكنها اختفت، ولم يتم العثور إلا على القليل من آثار الطائرة.

الرئيسية/ محطات

اعلان
محقّقون يحدّدون موقعاً محتملاً للطائرة الماليزية المختفية منذ 6 أعوام.. أين؟
سبق

حدّد محقّقون وخبراء في مجال الطيران ما قد يكون موقع التحطم المحتمل للطائرة الماليزية (MH370) التي اختفت منذ عام 2014 في أثناء توجهها من ماليزيا إلى الصين، ولم يعثر على أيّ أثرٍ لها منذ ذلك الحين.

ونقلت تقارير بريطانية عن كبار خبراء الطيران عن تحديدهم موقعاً محتملاً لتحطم طائرة الركاب المختفية منذ 6 سنوات، وهو ما يستدعي بحثاً جديداً في قاع المحيط الهندي بعد توقف عمليات البحث في 2018 عقب استحالة الوصول إلى أيّ معلومة مرتبطة باختفاء الطائرة.

وكانت رحلة الخطوط الجوية الماليزية المنكوبة قد اختفت منذ 6 سنوات، وبالتحديد في السادس من مارس عام 2014، وهي في طريقها من كوالالمبور الى بكين، وعلى متنها 239 شخصاً.

وعقب قيام الرحلة باتصالها النهائي مع مراقبة الحركة الجوية بعد 38 دقيقة من الإقلاع حدث شيءٌ كارثي، حيّر العالم، اذ كان من المُفترض ان تهبط في العاصمة الصينية بكين في وقتٍ لاحقٍ من ذلك اليوم، لكنها اختفت، ولم يتم العثور إلا على القليل من آثار الطائرة.

24 أكتوبر 2020 - 7 ربيع الأول 1442
12:11 PM

محقّقون يحدّدون موقعاً محتملاً للطائرة الماليزية المختفية منذ 6 أعوام.. أين؟

بعد 38 دقيقة من إقلاعها حدث شيءٌ كارثي حيّر العالم.. لم تهبط في الصين

A A A
خالد علي - جدة
0
2,250

حدّد محقّقون وخبراء في مجال الطيران ما قد يكون موقع التحطم المحتمل للطائرة الماليزية (MH370) التي اختفت منذ عام 2014 في أثناء توجهها من ماليزيا إلى الصين، ولم يعثر على أيّ أثرٍ لها منذ ذلك الحين.

ونقلت تقارير بريطانية عن كبار خبراء الطيران عن تحديدهم موقعاً محتملاً لتحطم طائرة الركاب المختفية منذ 6 سنوات، وهو ما يستدعي بحثاً جديداً في قاع المحيط الهندي بعد توقف عمليات البحث في 2018 عقب استحالة الوصول إلى أيّ معلومة مرتبطة باختفاء الطائرة.

وكانت رحلة الخطوط الجوية الماليزية المنكوبة قد اختفت منذ 6 سنوات، وبالتحديد في السادس من مارس عام 2014، وهي في طريقها من كوالالمبور الى بكين، وعلى متنها 239 شخصاً.

وعقب قيام الرحلة باتصالها النهائي مع مراقبة الحركة الجوية بعد 38 دقيقة من الإقلاع حدث شيءٌ كارثي، حيّر العالم، اذ كان من المُفترض ان تهبط في العاصمة الصينية بكين في وقتٍ لاحقٍ من ذلك اليوم، لكنها اختفت، ولم يتم العثور إلا على القليل من آثار الطائرة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,185
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,647
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,368
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,648

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة