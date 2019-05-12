النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

وزارة الداخلية : منع التجول في محافظة بيش بمنطقة جازان ومنع الدخول إليها أو الخروج منها اعتبارًا من اليوم

أجواء الثلاثاء بالمدينة وجازان.. رياح وأتربة بالأولى وسحب ممطرة بالثانية

حالتان جويتان تشملان محافظات عدة بالمنطقتين وتتواصلان إلى مساء اليوم

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم، تنبيهًا عن حالة الطقس بمنطقة جازان، عبارة عن تكون سحب رعدية، وتشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، وتدني مدى الرؤية، تشمل محافظات: (الحرث، والداير بني مالك، والريث، وفيفا، وهروب)، مبينةً أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ8 مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

كما أصدرت الأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة لهذا اليوم، تُفيد باستمرار نشاط الرياح السطحية، والأتربة المثارة، وتدني مدى الرؤية بمحافظات: (الحناكية، والعلا، وبدر، وخيبر، وينبع).

وبيّنت أن الحالة تستمر حتى السابعة مساءً.

حالة الطقس الأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أجواء الثلاثاء بالمدينة وجازان.. رياح وأتربة بالأولى وسحب ممطرة بالثانية
سبق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم، تنبيهًا عن حالة الطقس بمنطقة جازان، عبارة عن تكون سحب رعدية، وتشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، وتدني مدى الرؤية، تشمل محافظات: (الحرث، والداير بني مالك، والريث، وفيفا، وهروب)، مبينةً أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ8 مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

كما أصدرت الأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة لهذا اليوم، تُفيد باستمرار نشاط الرياح السطحية، والأتربة المثارة، وتدني مدى الرؤية بمحافظات: (الحناكية، والعلا، وبدر، وخيبر، وينبع).

وبيّنت أن الحالة تستمر حتى السابعة مساءً.

12 مايو 2020 - 19 رمضان 1441
12:51 PM

أجواء الثلاثاء بالمدينة وجازان.. رياح وأتربة بالأولى وسحب ممطرة بالثانية

حالتان جويتان تشملان محافظات عدة بالمنطقتين وتتواصلان إلى مساء اليوم

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
423

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم، تنبيهًا عن حالة الطقس بمنطقة جازان، عبارة عن تكون سحب رعدية، وتشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، وتدني مدى الرؤية، تشمل محافظات: (الحرث، والداير بني مالك، والريث، وفيفا، وهروب)، مبينةً أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ8 مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

كما أصدرت الأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة لهذا اليوم، تُفيد باستمرار نشاط الرياح السطحية، والأتربة المثارة، وتدني مدى الرؤية بمحافظات: (الحناكية، والعلا، وبدر، وخيبر، وينبع).

وبيّنت أن الحالة تستمر حتى السابعة مساءً.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,161
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,117
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,357
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,255

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

معهد الإدارة العامة ومشكلة التدريب

معهد الإدارة العامة ومشكلة التدريب

سعيد آل جندب
حرب ضد كورونا وأخرى ضد الحوثيين

حرب ضد كورونا وأخرى ضد الحوثيين

علي آل شرمة
نموذج التعليم المرن في مواجهة الأزمات

نموذج التعليم المرن في مواجهة الأزمات

فهد بن ردّه الحمداني
التحول الرقمي في أزمة كورونا

التحول الرقمي في أزمة كورونا

بدر العمري
الفيروس العملاق يقود العالم بعد كوفيد١٩

الفيروس العملاق يقود العالم بعد كوفيد١٩

عبدالغني الشيخ
للخلف انطلق

للخلف انطلق

بدر الغامدي
ارحموا الفقراء من تصوير موائدكم!

ارحموا الفقراء من تصوير موائدكم!

صالح مطر الغامدي
الدراما الخليجية.. لم ينجح أحد..!!

الدراما الخليجية.. لم ينجح أحد..!!

ماجد الحربي
بائعو الطرقات وكورونا

بائعو الطرقات وكورونا

عبدالرحمن المرشد
البرجر المشاكس

البرجر المشاكس

علاء الدين براده

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة