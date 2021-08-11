تنبيه من حالة رياح نشطة وأتربة مثارة على حائل
تستمر حتى 7 مساءً وتؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً، اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة حائل، تشمل مدينة حائل، وبعض المحافظات والمراكز والقرى التابعة لها.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 7 مساءً.
تنبيه من حالة رياح نشطة وأتربة مثارة على حائل
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-08-11
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً، اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة حائل، تشمل مدينة حائل، وبعض المحافظات والمراكز والقرى التابعة لها.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 7 مساءً.
11 أغسطس 2021 - 3 محرّم 1443
10:18 AM
تنبيه من حالة رياح نشطة وأتربة مثارة على حائل
تستمر حتى 7 مساءً وتؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً، اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة حائل، تشمل مدينة حائل، وبعض المحافظات والمراكز والقرى التابعة لها.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 7 مساءً.