تنبيه من حالة رياح نشطة وأتربة مثارة على حائل

تستمر حتى 7 مساءً وتؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً، اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة ‏والغبار، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة حائل، تشمل مدينة حائل، ‏وبعض ‏المحافظات ‏والمراكز ‏والقرى ‏التابعة لها‏.‏

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 7 مساءً. ‏