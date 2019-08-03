النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الكوارث تتوالى.. "أردوغان" يشرّد آلاف الأتراك من أجل توليد الكهرباء

تحذيرات محلية ودولية من الأضرار البيئية لسد إليسو

لا تكاد تركيا تتجاوز كارثة حتى تداهمها أخرى؛ بسبب سوء تخطيط نظام الرئيس رجب طيب أردوغان، وتجتاح تركيا هذه الأيام مخاوف من الآثار الكارثية المتوقعة لملء سد إليسو، الذي بدأ في تشييده عام 2006 خلال أول حكومة يرأسها "أردوغان"، بعد أن سرت أنباء عن عزم الحكومة تشغيله، وهو ما أكده ناشط لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ"، السبت، قائلاً: "إن تركيا بدأت في ملء سد إليسو على نهر دجلة بالمياه قبل نحو أسبوعين".

وكان مشروع سد إليسو، الذي يهدف إلى توليد الطاقة الكهرومائية، قوبل بمعارضة محلية ودولية قوية؛ بسبب الأضرار البيئية الناجمة عنه وخفض معدل تدفق المياه إلى العراق المجاورة التي تعاني من نقص في المياه.

وأفاد أحد أعضاء مجموعة "حسن كيف" ومقرها إسطنبول، يدعى علي أرجول، بأن المياه ترتفع بشكل مستمر في السد منذ 22 يوليو الماضي.

وحذر "أرجول" من أن السكان في المنطقة قلقون من أن تغرق قراهم بأسرع مما هو متوقع.

وقال إن جميع البوابات مغلقة الآن من أجل ملء المياه بشكل دائم، مما يناقض مصدراً رسمياً ذكر أن ملء السد يتم على سبيل الاختبار.

وكان مسؤول من هيئة "الأعمال الهيدروليكية التركية" طلب عدم الكشف عن هويته، ذكر في يوليو الماضي أن بوابتين أغلقتا بالفعل، وسيبدأ ملء المياه "قريباً جداً".

وبدأ إقامة سد "إليسو" في عام 2006 في جنوب شرق تركيا، وفور استكمال ملء السيد بالمياه، من المتوقع أن يغرق الخزان، الذي تبلغ مساحته 300 كيلومتر مربع، بلدة حسن كيف المهمة، من الناحية الأثرية.

ولا يزال الكثيرون ينتظرون أن تنقلهم الحكومة إلى مراكز سكينة جديدة، ويعني المشروع إعادة توطين أكثر من 15 ألف ساكن.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
الكوارث تتوالى.. "أردوغان" يشرّد آلاف الأتراك من أجل توليد الكهرباء
سبق

لا تكاد تركيا تتجاوز كارثة حتى تداهمها أخرى؛ بسبب سوء تخطيط نظام الرئيس رجب طيب أردوغان، وتجتاح تركيا هذه الأيام مخاوف من الآثار الكارثية المتوقعة لملء سد إليسو، الذي بدأ في تشييده عام 2006 خلال أول حكومة يرأسها "أردوغان"، بعد أن سرت أنباء عن عزم الحكومة تشغيله، وهو ما أكده ناشط لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ"، السبت، قائلاً: "إن تركيا بدأت في ملء سد إليسو على نهر دجلة بالمياه قبل نحو أسبوعين".

وكان مشروع سد إليسو، الذي يهدف إلى توليد الطاقة الكهرومائية، قوبل بمعارضة محلية ودولية قوية؛ بسبب الأضرار البيئية الناجمة عنه وخفض معدل تدفق المياه إلى العراق المجاورة التي تعاني من نقص في المياه.

وأفاد أحد أعضاء مجموعة "حسن كيف" ومقرها إسطنبول، يدعى علي أرجول، بأن المياه ترتفع بشكل مستمر في السد منذ 22 يوليو الماضي.

وحذر "أرجول" من أن السكان في المنطقة قلقون من أن تغرق قراهم بأسرع مما هو متوقع.

وقال إن جميع البوابات مغلقة الآن من أجل ملء المياه بشكل دائم، مما يناقض مصدراً رسمياً ذكر أن ملء السد يتم على سبيل الاختبار.

وكان مسؤول من هيئة "الأعمال الهيدروليكية التركية" طلب عدم الكشف عن هويته، ذكر في يوليو الماضي أن بوابتين أغلقتا بالفعل، وسيبدأ ملء المياه "قريباً جداً".

وبدأ إقامة سد "إليسو" في عام 2006 في جنوب شرق تركيا، وفور استكمال ملء السيد بالمياه، من المتوقع أن يغرق الخزان، الذي تبلغ مساحته 300 كيلومتر مربع، بلدة حسن كيف المهمة، من الناحية الأثرية.

ولا يزال الكثيرون ينتظرون أن تنقلهم الحكومة إلى مراكز سكينة جديدة، ويعني المشروع إعادة توطين أكثر من 15 ألف ساكن.

03 أغسطس 2019 - 2 ذو الحجة 1440
06:27 PM

الكوارث تتوالى.. "أردوغان" يشرّد آلاف الأتراك من أجل توليد الكهرباء

تحذيرات محلية ودولية من الأضرار البيئية لسد إليسو

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
351

لا تكاد تركيا تتجاوز كارثة حتى تداهمها أخرى؛ بسبب سوء تخطيط نظام الرئيس رجب طيب أردوغان، وتجتاح تركيا هذه الأيام مخاوف من الآثار الكارثية المتوقعة لملء سد إليسو، الذي بدأ في تشييده عام 2006 خلال أول حكومة يرأسها "أردوغان"، بعد أن سرت أنباء عن عزم الحكومة تشغيله، وهو ما أكده ناشط لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ"، السبت، قائلاً: "إن تركيا بدأت في ملء سد إليسو على نهر دجلة بالمياه قبل نحو أسبوعين".

وكان مشروع سد إليسو، الذي يهدف إلى توليد الطاقة الكهرومائية، قوبل بمعارضة محلية ودولية قوية؛ بسبب الأضرار البيئية الناجمة عنه وخفض معدل تدفق المياه إلى العراق المجاورة التي تعاني من نقص في المياه.

وأفاد أحد أعضاء مجموعة "حسن كيف" ومقرها إسطنبول، يدعى علي أرجول، بأن المياه ترتفع بشكل مستمر في السد منذ 22 يوليو الماضي.

وحذر "أرجول" من أن السكان في المنطقة قلقون من أن تغرق قراهم بأسرع مما هو متوقع.

وقال إن جميع البوابات مغلقة الآن من أجل ملء المياه بشكل دائم، مما يناقض مصدراً رسمياً ذكر أن ملء السد يتم على سبيل الاختبار.

وكان مسؤول من هيئة "الأعمال الهيدروليكية التركية" طلب عدم الكشف عن هويته، ذكر في يوليو الماضي أن بوابتين أغلقتا بالفعل، وسيبدأ ملء المياه "قريباً جداً".

وبدأ إقامة سد "إليسو" في عام 2006 في جنوب شرق تركيا، وفور استكمال ملء السيد بالمياه، من المتوقع أن يغرق الخزان، الذي تبلغ مساحته 300 كيلومتر مربع، بلدة حسن كيف المهمة، من الناحية الأثرية.

ولا يزال الكثيرون ينتظرون أن تنقلهم الحكومة إلى مراكز سكينة جديدة، ويعني المشروع إعادة توطين أكثر من 15 ألف ساكن.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
31,181
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,451
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,502
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,521

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة