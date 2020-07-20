‏⁧‫الاتحاد السعودي يتلقى موافقة الآسيوي .. السماح للأندية بتسجيل اللاعبين الجدد

تلقى‬⁩ الاتحاد السعودي لكرة القدم (رسمياً) موافقة الاتحاد الآسيوي بالسماح للأندية السعودية المشاركة في أبطال آسيا 2020 بتسجيل لاعبيها الجدد الذين تم التعاقد معهم، ومُددت عقودهم مع أنديتهم الحالية حتى نهاية الموسم الجاري.

ويأتي قرار الآسيوي مراعاة لظروف الأندية ، بسبب تفشي جائحة كورونا (كوفيد 19 ) ومن أجل إتاحة الفرصة لجميع الأندية الاستفادة من خدمات اللاعبين الجديد بفرص عادلة ومتساوية للفرق المشاركة في دوري أبطال آسيا.