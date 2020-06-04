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خلال 24 ساعة.. سلطنة عمان تسجل 778 إصابة جديدة بكورونا

الحالات الجديدة رفعت إجمالي الإصابات في البلاد إلى 14316 حالة

أعلنت سلطنة عمان، الخميس، تسجيل 778 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة العمانية أن 265 حالة من الإصابات الجديدة تخص عمانيين، و513 لغير العمانيين.

ولفتت إلى أن الحالات الجديدة ترفع إجمالي الإصابات في سلطنة عمان إلى 14316 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 67 حالة.

وأكدت الوزارة العمانية أن 3451 حالة قد تماثلت للشفاء.

سلطنة عمان فيروس كورونا الجديد

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خلال 24 ساعة.. سلطنة عمان تسجل 778 إصابة جديدة بكورونا
سبق

أعلنت سلطنة عمان، الخميس، تسجيل 778 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة العمانية أن 265 حالة من الإصابات الجديدة تخص عمانيين، و513 لغير العمانيين.

ولفتت إلى أن الحالات الجديدة ترفع إجمالي الإصابات في سلطنة عمان إلى 14316 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 67 حالة.

وأكدت الوزارة العمانية أن 3451 حالة قد تماثلت للشفاء.

04 يونيو 2020 - 12 شوّال 1441
11:43 AM

خلال 24 ساعة.. سلطنة عمان تسجل 778 إصابة جديدة بكورونا

الحالات الجديدة رفعت إجمالي الإصابات في البلاد إلى 14316 حالة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت سلطنة عمان، الخميس، تسجيل 778 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة العمانية أن 265 حالة من الإصابات الجديدة تخص عمانيين، و513 لغير العمانيين.

ولفتت إلى أن الحالات الجديدة ترفع إجمالي الإصابات في سلطنة عمان إلى 14316 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 67 حالة.

وأكدت الوزارة العمانية أن 3451 حالة قد تماثلت للشفاء.

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