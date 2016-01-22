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"تواصل" تخدم أكثر من 300 ألف مستفيد في 141 جهة تعليمية

مركز الاتصال الموحد 19996 يستقبل أكثر من مليون مكالمة

أصدر مركز رعاية المستفيدين الذي يشرف على إدارة خدمة تواصل الإلكترونية ومركز الاتصال الموحد بالتعليم، التقرير السنوي 2018م، الذي يوضح كل الإنجازات التي حققها.

وأبرز التقرير خدمة أكثر من 300 ألف مستفيد عبر خدمة "تواصل" الإلكترونية في 141 جهة في 28 جامعة حكومية و34 أهلية و47 إدارة تعليم و32 قطاعاً بالوزارة والملحقيات الثقافية؛ من خلال أكثر من 2100 ممثل للخدمة في تلك الجهات بمستوى جودة يفوق 90٪، ونسبة للسرعة تتجاوز 80٪ وفق وثيقة مستوى الخدمة.

وتلقّى مركز الاتصال الموحد (19996)، أكثر من مليون مكالمة، وأجرى أكثر من 280 ألف مكالمة لقياس رضا المستفيدين عن خدمات وزارة التعليم.

واستقبل مركز رعاية المستفيدين في الوزارة أكثر من 42 ألفاً من المستفيدين قاصدي الوزارة؛ ثمانية آلاف تم تنظيم لقائهم بالوزير.

وتهدف خدمة "تواصل" إلى إيصال صوت المستفيد إلى جميع المسؤولين في قطاعات الوزارة والجامعات وإدارات التعليم، وإفادته عن طلبه دون عناء مجيئه إلى الجهة؛ من خلال تلقي الاستفسارات والشكاوى والملاحظات والبلاغات وطلب الاستشارات من جميع المستفيدين من خدمات وزارة التعليم؛ سواء كانوا طلاباً أو معلمين وأعضاء هيئة تدريس، أو طلاباً مبتعثين، وكل من له علاقة بالوزارة؛ كي تكون البوابة الموحدة للمستفيد من خدمات وزارة التعليم، مع وجود فرع في كل قطاعات الوزارة (الجامعات، والكليات الأهلية، وإدارات التعليم في المناطق والمحافظات)، وعبر قنواتها الإلكترونية، وتطبيق الهواتف الذكية على كل المتاجر، ومركز الاتصال الموحد (19996) الذي يعمل على مدار الساعة، بالإضافة إلى حسابات الخدمة في وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر، وسناب شات، والانستجرام، وسكايبي، وصفحة على الفيسبوك لتسويق الخدمة وتقديم الدعم للمستفيد".

وتدار تلك المنظومة عبر نظام ذكي يضمن الشفافية وحق الاعتراض للمستفيد، مع آلية للتصعيد إلكترونياً وتلقائياً وفق هيكلة الوزارة وصولاً للوزير، مع متابعة وتجويد لكل الطلبات للتأكد من حسن وجودة الأداء، وقياس مدى رضا المستفيد من قِبَل فريق عمل في مركز رعاية المستفيدين، علاوة على تقديم الدعم والتدريب لمنسقي الخدمة في الجهات، ووحدة للمتابعة والرصد؛ لتزويد أصحاب المصلحة من مسؤولي الوزارة في القطاعات والإدارات بالتقارير الدورية والإحصائيات لأبرز القضايا في الميدان.

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"تواصل" تخدم أكثر من 300 ألف مستفيد في 141 جهة تعليمية
سبق

أصدر مركز رعاية المستفيدين الذي يشرف على إدارة خدمة تواصل الإلكترونية ومركز الاتصال الموحد بالتعليم، التقرير السنوي 2018م، الذي يوضح كل الإنجازات التي حققها.

وأبرز التقرير خدمة أكثر من 300 ألف مستفيد عبر خدمة "تواصل" الإلكترونية في 141 جهة في 28 جامعة حكومية و34 أهلية و47 إدارة تعليم و32 قطاعاً بالوزارة والملحقيات الثقافية؛ من خلال أكثر من 2100 ممثل للخدمة في تلك الجهات بمستوى جودة يفوق 90٪، ونسبة للسرعة تتجاوز 80٪ وفق وثيقة مستوى الخدمة.

وتلقّى مركز الاتصال الموحد (19996)، أكثر من مليون مكالمة، وأجرى أكثر من 280 ألف مكالمة لقياس رضا المستفيدين عن خدمات وزارة التعليم.

واستقبل مركز رعاية المستفيدين في الوزارة أكثر من 42 ألفاً من المستفيدين قاصدي الوزارة؛ ثمانية آلاف تم تنظيم لقائهم بالوزير.

وتهدف خدمة "تواصل" إلى إيصال صوت المستفيد إلى جميع المسؤولين في قطاعات الوزارة والجامعات وإدارات التعليم، وإفادته عن طلبه دون عناء مجيئه إلى الجهة؛ من خلال تلقي الاستفسارات والشكاوى والملاحظات والبلاغات وطلب الاستشارات من جميع المستفيدين من خدمات وزارة التعليم؛ سواء كانوا طلاباً أو معلمين وأعضاء هيئة تدريس، أو طلاباً مبتعثين، وكل من له علاقة بالوزارة؛ كي تكون البوابة الموحدة للمستفيد من خدمات وزارة التعليم، مع وجود فرع في كل قطاعات الوزارة (الجامعات، والكليات الأهلية، وإدارات التعليم في المناطق والمحافظات)، وعبر قنواتها الإلكترونية، وتطبيق الهواتف الذكية على كل المتاجر، ومركز الاتصال الموحد (19996) الذي يعمل على مدار الساعة، بالإضافة إلى حسابات الخدمة في وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر، وسناب شات، والانستجرام، وسكايبي، وصفحة على الفيسبوك لتسويق الخدمة وتقديم الدعم للمستفيد".

وتدار تلك المنظومة عبر نظام ذكي يضمن الشفافية وحق الاعتراض للمستفيد، مع آلية للتصعيد إلكترونياً وتلقائياً وفق هيكلة الوزارة وصولاً للوزير، مع متابعة وتجويد لكل الطلبات للتأكد من حسن وجودة الأداء، وقياس مدى رضا المستفيد من قِبَل فريق عمل في مركز رعاية المستفيدين، علاوة على تقديم الدعم والتدريب لمنسقي الخدمة في الجهات، ووحدة للمتابعة والرصد؛ لتزويد أصحاب المصلحة من مسؤولي الوزارة في القطاعات والإدارات بالتقارير الدورية والإحصائيات لأبرز القضايا في الميدان.

22 يناير 2019 - 16 جمادى الأول 1440
12:14 PM

"تواصل" تخدم أكثر من 300 ألف مستفيد في 141 جهة تعليمية

مركز الاتصال الموحد 19996 يستقبل أكثر من مليون مكالمة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدر مركز رعاية المستفيدين الذي يشرف على إدارة خدمة تواصل الإلكترونية ومركز الاتصال الموحد بالتعليم، التقرير السنوي 2018م، الذي يوضح كل الإنجازات التي حققها.

وأبرز التقرير خدمة أكثر من 300 ألف مستفيد عبر خدمة "تواصل" الإلكترونية في 141 جهة في 28 جامعة حكومية و34 أهلية و47 إدارة تعليم و32 قطاعاً بالوزارة والملحقيات الثقافية؛ من خلال أكثر من 2100 ممثل للخدمة في تلك الجهات بمستوى جودة يفوق 90٪، ونسبة للسرعة تتجاوز 80٪ وفق وثيقة مستوى الخدمة.

وتلقّى مركز الاتصال الموحد (19996)، أكثر من مليون مكالمة، وأجرى أكثر من 280 ألف مكالمة لقياس رضا المستفيدين عن خدمات وزارة التعليم.

واستقبل مركز رعاية المستفيدين في الوزارة أكثر من 42 ألفاً من المستفيدين قاصدي الوزارة؛ ثمانية آلاف تم تنظيم لقائهم بالوزير.

وتهدف خدمة "تواصل" إلى إيصال صوت المستفيد إلى جميع المسؤولين في قطاعات الوزارة والجامعات وإدارات التعليم، وإفادته عن طلبه دون عناء مجيئه إلى الجهة؛ من خلال تلقي الاستفسارات والشكاوى والملاحظات والبلاغات وطلب الاستشارات من جميع المستفيدين من خدمات وزارة التعليم؛ سواء كانوا طلاباً أو معلمين وأعضاء هيئة تدريس، أو طلاباً مبتعثين، وكل من له علاقة بالوزارة؛ كي تكون البوابة الموحدة للمستفيد من خدمات وزارة التعليم، مع وجود فرع في كل قطاعات الوزارة (الجامعات، والكليات الأهلية، وإدارات التعليم في المناطق والمحافظات)، وعبر قنواتها الإلكترونية، وتطبيق الهواتف الذكية على كل المتاجر، ومركز الاتصال الموحد (19996) الذي يعمل على مدار الساعة، بالإضافة إلى حسابات الخدمة في وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر، وسناب شات، والانستجرام، وسكايبي، وصفحة على الفيسبوك لتسويق الخدمة وتقديم الدعم للمستفيد".

وتدار تلك المنظومة عبر نظام ذكي يضمن الشفافية وحق الاعتراض للمستفيد، مع آلية للتصعيد إلكترونياً وتلقائياً وفق هيكلة الوزارة وصولاً للوزير، مع متابعة وتجويد لكل الطلبات للتأكد من حسن وجودة الأداء، وقياس مدى رضا المستفيد من قِبَل فريق عمل في مركز رعاية المستفيدين، علاوة على تقديم الدعم والتدريب لمنسقي الخدمة في الجهات، ووحدة للمتابعة والرصد؛ لتزويد أصحاب المصلحة من مسؤولي الوزارة في القطاعات والإدارات بالتقارير الدورية والإحصائيات لأبرز القضايا في الميدان.

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