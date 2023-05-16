"الداخلية" تدعو للإبلاغ عن أي مخالفات لقرار منع التجول

رصدت مخالفات لقرارات منع التجمعات.. وتعاملت معها

حثّ المتحدث الأمني باسم وزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب على ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفة لقرار منع التجول.

وأشار إلى إمكانية تقديم البلاغات عبر الاتصال بالرقم 999 في جميع مناطق المملكة وعلى الرقم 911 لمنطقة مكة المكرمة أو عبر تطبيق "كلنا أمن".

وقال خلال المؤتمر اليومي لبحث مستجدات كورونا: خلال اليومين السابقين تم رصد باعة متجولين في أكثر من موقع، وعند الوقوف على الحالات اتضح أنه لا يوجد تباعد اجتماعي.

وأضاف أنه تم رصد مخالفات استخدام تصاريح لغير المصرحين لهم، أو استخدامها خارج الأوقات الخاصة بمنع التجول.

وأردف "الشلهوب": العقوبة لا تقل عن 10 آلاف ريال، ولا تزيد على 100 ألف، أو السجن بمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، أو بهما معاً وسحب التصريح.