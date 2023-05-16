النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" : تسجيل 2840 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 52016

"الداخلية" تدعو للإبلاغ عن أي مخالفات لقرار منع التجول

رصدت مخالفات لقرارات منع التجمعات.. وتعاملت معها

حثّ المتحدث الأمني باسم وزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب على ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفة لقرار منع التجول.

وأشار إلى إمكانية تقديم البلاغات عبر الاتصال بالرقم 999 في جميع مناطق المملكة وعلى الرقم 911 لمنطقة مكة المكرمة أو عبر تطبيق "كلنا أمن".

وقال خلال المؤتمر اليومي لبحث مستجدات كورونا: خلال اليومين السابقين تم رصد باعة متجولين في أكثر من موقع، وعند الوقوف على الحالات اتضح أنه لا يوجد تباعد اجتماعي.

وأضاف أنه تم رصد مخالفات استخدام تصاريح لغير المصرحين لهم، أو استخدامها خارج الأوقات الخاصة بمنع التجول.

وأردف "الشلهوب": العقوبة لا تقل عن 10 آلاف ريال، ولا تزيد على 100 ألف، أو السجن بمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، أو بهما معاً وسحب التصريح.

فيروس كورونا الجديد منع التجول

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الداخلية" تدعو للإبلاغ عن أي مخالفات لقرار منع التجول
سبق

حثّ المتحدث الأمني باسم وزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب على ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفة لقرار منع التجول.

وأشار إلى إمكانية تقديم البلاغات عبر الاتصال بالرقم 999 في جميع مناطق المملكة وعلى الرقم 911 لمنطقة مكة المكرمة أو عبر تطبيق "كلنا أمن".

وقال خلال المؤتمر اليومي لبحث مستجدات كورونا: خلال اليومين السابقين تم رصد باعة متجولين في أكثر من موقع، وعند الوقوف على الحالات اتضح أنه لا يوجد تباعد اجتماعي.

وأضاف أنه تم رصد مخالفات استخدام تصاريح لغير المصرحين لهم، أو استخدامها خارج الأوقات الخاصة بمنع التجول.

وأردف "الشلهوب": العقوبة لا تقل عن 10 آلاف ريال، ولا تزيد على 100 ألف، أو السجن بمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، أو بهما معاً وسحب التصريح.

16 مايو 2020 - 23 رمضان 1441
04:36 PM

"الداخلية" تدعو للإبلاغ عن أي مخالفات لقرار منع التجول

رصدت مخالفات لقرارات منع التجمعات.. وتعاملت معها

A A A
أحمد العبدالله - الرياض
5
3,968

حثّ المتحدث الأمني باسم وزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب على ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفة لقرار منع التجول.

وأشار إلى إمكانية تقديم البلاغات عبر الاتصال بالرقم 999 في جميع مناطق المملكة وعلى الرقم 911 لمنطقة مكة المكرمة أو عبر تطبيق "كلنا أمن".

وقال خلال المؤتمر اليومي لبحث مستجدات كورونا: خلال اليومين السابقين تم رصد باعة متجولين في أكثر من موقع، وعند الوقوف على الحالات اتضح أنه لا يوجد تباعد اجتماعي.

وأضاف أنه تم رصد مخالفات استخدام تصاريح لغير المصرحين لهم، أو استخدامها خارج الأوقات الخاصة بمنع التجول.

وأردف "الشلهوب": العقوبة لا تقل عن 10 آلاف ريال، ولا تزيد على 100 ألف، أو السجن بمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، أو بهما معاً وسحب التصريح.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,269
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,330
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,499
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,359

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

لوحة سعودية زاهية في الولاء والطاعة

لوحة سعودية زاهية في الولاء والطاعة

علي آل شرمة
المتحدث الرسمي.. اللوحة الجميلة

المتحدث الرسمي.. اللوحة الجميلة

عبدالسلام المشيطي
الأُسر المنتجة وصنع الكمامات

الأُسر المنتجة وصنع الكمامات

عبدالرحمن المرشد
جائحة مرعبة وانهيار اقتصادي

جائحة مرعبة وانهيار اقتصادي

محمد المالكي
معهد الإدارة العامة ومشكلة التدريب

معهد الإدارة العامة ومشكلة التدريب

سعيد آل جندب
حرب ضد كورونا وأخرى ضد الحوثيين

حرب ضد كورونا وأخرى ضد الحوثيين

علي آل شرمة
نموذج التعليم المرن في مواجهة الأزمات

نموذج التعليم المرن في مواجهة الأزمات

فهد بن ردّه الحمداني
التحول الرقمي في أزمة كورونا

التحول الرقمي في أزمة كورونا

بدر العمري
الفيروس العملاق يقود العالم بعد كوفيد١٩

الفيروس العملاق يقود العالم بعد كوفيد١٩

عبدالغني الشيخ
للخلف انطلق

للخلف انطلق

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة