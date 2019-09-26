الوطني للأرصاد ينبه من أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة المكرمة
مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وانعدام في الرؤية تستمر إلى 7 مساءً
نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات: (أضم، والطائف، والعرضيات، وميسان)، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وانعدام في الرؤية، تستمر إلى الساعة 7 مساءً.
ودعت مديرية الدفاع المدني المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع الإرشادات والتعليمات في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.
الوطني للأرصاد ينبه من أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة المكرمة
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-09-26
نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات: (أضم، والطائف، والعرضيات، وميسان)، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وانعدام في الرؤية، تستمر إلى الساعة 7 مساءً.
ودعت مديرية الدفاع المدني المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع الإرشادات والتعليمات في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.
26 سبتمبر 2021 - 19 صفر 1443
09:39 AM
الوطني للأرصاد ينبه من أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة المكرمة
مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وانعدام في الرؤية تستمر إلى 7 مساءً
نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات: (أضم، والطائف، والعرضيات، وميسان)، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وانعدام في الرؤية، تستمر إلى الساعة 7 مساءً.
ودعت مديرية الدفاع المدني المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع الإرشادات والتعليمات في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.