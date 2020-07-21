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أمانة عسير تضبط مطعمًا يجهز مواد غذائية فاسدة بدورات المياه بأبها

تديره مجموعة من العمالة التي استغلت أحد المباني المغلقة المجاورة

تمكنت فرق الطوارئ والرقابة المسائية التابعة لأمانة عسير من ضبط أحد المطاعم بمدينة أبها تديره مجموعة من العمالة التي استغلت أحد المباني المغلقة المجاورة لتخزين المواد الغذائية الفاسدة .

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن الفرق الرقابية وخلال جولاتها التفتيشية المعتادة على المطاعم والمحلات التجارية، رصدت تحركات العمالة بأحد المطاعم والتي كانت تتردد على أحد المواقع المغلقة بجوارهم باستمرار، حتى تمكنت الفرق التفتيشية من مداهمة الموقع بدعم الجهات الأمنية، والذي تبين أنه قد تم تحويله إلى مخزن للمواد الغذائية الفاسدة.

وأفاد الدكتور الحميدي أنه تم ضبط لحوم حمراء فاقدة لخواصها الطبيعية و متعفنة وغير صالح للاستخدام الآدمي، بالإضافة إلى مجموعة من المواد الغذائية المتنوعة والتي تم نقلها وتخزينها في أماكن تفتقد للاشتراطات الصحية ونحو 19 كجم من الخضروات الفاسدة و32 كرتونًا من لحوم الدجاج التالفة بجانب ضبط 200 كجم من الدقيق المخزن بطريقة عشوائية وفي بيئة تكثر بها الحشرات والقوارض، علاوة عدم وجود شهادات صحية للعاملين وتجهيز المواد الغذائية في دورات المياه .

ونوه الحميدي أنه تم إعداد محضر إتلاف للمضبوطات وتسليم العمالة المخالفة لوحدة الضبط، إضافة إلى إغلاق المطعم لتطبيق النظام بحقه، مؤكداً أن ‏أمانة منطقة عسير لن تتوانى في تعقب المطاعم المخالفة وضبطها وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحقها، حرصًا على سلامة الأسواق بالمنطقة لضمان غذاء آمن وسليم للمستهلك، مهيباً ‏بالمواطنين والمقيمين بمشاركة الأمانة في ملاحقة مثل هذه المطاعم وأي مخالفة بلدية اخرى، وذلك من خلال ‏إبلاغ عمليات الأمانة على الرقم (940). ‏

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أمانة عسير تضبط مطعمًا يجهز مواد غذائية فاسدة بدورات المياه بأبها
سبق

تمكنت فرق الطوارئ والرقابة المسائية التابعة لأمانة عسير من ضبط أحد المطاعم بمدينة أبها تديره مجموعة من العمالة التي استغلت أحد المباني المغلقة المجاورة لتخزين المواد الغذائية الفاسدة .

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن الفرق الرقابية وخلال جولاتها التفتيشية المعتادة على المطاعم والمحلات التجارية، رصدت تحركات العمالة بأحد المطاعم والتي كانت تتردد على أحد المواقع المغلقة بجوارهم باستمرار، حتى تمكنت الفرق التفتيشية من مداهمة الموقع بدعم الجهات الأمنية، والذي تبين أنه قد تم تحويله إلى مخزن للمواد الغذائية الفاسدة.

وأفاد الدكتور الحميدي أنه تم ضبط لحوم حمراء فاقدة لخواصها الطبيعية و متعفنة وغير صالح للاستخدام الآدمي، بالإضافة إلى مجموعة من المواد الغذائية المتنوعة والتي تم نقلها وتخزينها في أماكن تفتقد للاشتراطات الصحية ونحو 19 كجم من الخضروات الفاسدة و32 كرتونًا من لحوم الدجاج التالفة بجانب ضبط 200 كجم من الدقيق المخزن بطريقة عشوائية وفي بيئة تكثر بها الحشرات والقوارض، علاوة عدم وجود شهادات صحية للعاملين وتجهيز المواد الغذائية في دورات المياه .

ونوه الحميدي أنه تم إعداد محضر إتلاف للمضبوطات وتسليم العمالة المخالفة لوحدة الضبط، إضافة إلى إغلاق المطعم لتطبيق النظام بحقه، مؤكداً أن ‏أمانة منطقة عسير لن تتوانى في تعقب المطاعم المخالفة وضبطها وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحقها، حرصًا على سلامة الأسواق بالمنطقة لضمان غذاء آمن وسليم للمستهلك، مهيباً ‏بالمواطنين والمقيمين بمشاركة الأمانة في ملاحقة مثل هذه المطاعم وأي مخالفة بلدية اخرى، وذلك من خلال ‏إبلاغ عمليات الأمانة على الرقم (940). ‏

21 يوليو 2020 - 30 ذو القعدة 1441
04:50 PM

أمانة عسير تضبط مطعمًا يجهز مواد غذائية فاسدة بدورات المياه بأبها

تديره مجموعة من العمالة التي استغلت أحد المباني المغلقة المجاورة

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رائد القرفي - أبها
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تمكنت فرق الطوارئ والرقابة المسائية التابعة لأمانة عسير من ضبط أحد المطاعم بمدينة أبها تديره مجموعة من العمالة التي استغلت أحد المباني المغلقة المجاورة لتخزين المواد الغذائية الفاسدة .

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن الفرق الرقابية وخلال جولاتها التفتيشية المعتادة على المطاعم والمحلات التجارية، رصدت تحركات العمالة بأحد المطاعم والتي كانت تتردد على أحد المواقع المغلقة بجوارهم باستمرار، حتى تمكنت الفرق التفتيشية من مداهمة الموقع بدعم الجهات الأمنية، والذي تبين أنه قد تم تحويله إلى مخزن للمواد الغذائية الفاسدة.

وأفاد الدكتور الحميدي أنه تم ضبط لحوم حمراء فاقدة لخواصها الطبيعية و متعفنة وغير صالح للاستخدام الآدمي، بالإضافة إلى مجموعة من المواد الغذائية المتنوعة والتي تم نقلها وتخزينها في أماكن تفتقد للاشتراطات الصحية ونحو 19 كجم من الخضروات الفاسدة و32 كرتونًا من لحوم الدجاج التالفة بجانب ضبط 200 كجم من الدقيق المخزن بطريقة عشوائية وفي بيئة تكثر بها الحشرات والقوارض، علاوة عدم وجود شهادات صحية للعاملين وتجهيز المواد الغذائية في دورات المياه .

ونوه الحميدي أنه تم إعداد محضر إتلاف للمضبوطات وتسليم العمالة المخالفة لوحدة الضبط، إضافة إلى إغلاق المطعم لتطبيق النظام بحقه، مؤكداً أن ‏أمانة منطقة عسير لن تتوانى في تعقب المطاعم المخالفة وضبطها وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحقها، حرصًا على سلامة الأسواق بالمنطقة لضمان غذاء آمن وسليم للمستهلك، مهيباً ‏بالمواطنين والمقيمين بمشاركة الأمانة في ملاحقة مثل هذه المطاعم وأي مخالفة بلدية اخرى، وذلك من خلال ‏إبلاغ عمليات الأمانة على الرقم (940). ‏

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