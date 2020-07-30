حائل .. رياح نشطة وأتربة مثارة تستمر حتى 6 مساءً
الأرصاد: تؤدي إلى تدني مدى الرؤية وتشمل عدة محافظات
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة حائل, تشمل مدينة حائل وبعض المحافظات والمراكز والقرى التابعة لها .
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى السادسة مساءً.
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حائل .. رياح نشطة وأتربة مثارة تستمر حتى 6 مساءً
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-07-30
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة حائل, تشمل مدينة حائل وبعض المحافظات والمراكز والقرى التابعة لها .
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى السادسة مساءً.
30 يوليو 2020 - 9 ذو الحجة 1441
10:55 AM
حائل .. رياح نشطة وأتربة مثارة تستمر حتى 6 مساءً
الأرصاد: تؤدي إلى تدني مدى الرؤية وتشمل عدة محافظات
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة حائل, تشمل مدينة حائل وبعض المحافظات والمراكز والقرى التابعة لها .
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى السادسة مساءً.