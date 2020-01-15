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مطاردة ظباء وصيدها برشاش.. و"الفطرية" تحيل الفيديو إلى الأمن العام

تطواني: لبيان ما إذا كان داخل أو خارج السعودية لتحديد تفاصيله وموقع تصويره

أكد نائب رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية، الدكتور هاني تطواني، أن الهيئة أحالت مقطع فيديو متداوَل، يبيِّن عملية صيد بسلاح رشاش لمجموعة من الظباء، للأمن العام؛ وذلك لتحديد تفاصيله، وموقع تصويره.

وأشار "تطواني" إلى أن ذلك الإجراء تم ليتبيَّن ما إذا كان الفعل داخل أو خارج السعودية، وأنه في حالة صحة المقطع وتصويره داخل السعودية سيتم تطبيق العقوبات.

وبيّن "تطواني" خلال مداخلة مع "الإخبارية" أن العقوبات في مخالفات الصيد متنوعة، ومن بينها الغرامة المالية، ومصادرة السلاح، والتشهير.

يُشار إلى أن المقطع المتداوَل استفز المئات في مواقع التواصل باعتباره اعتداء على البيئة، وعلى الثروة البرية، مطالبين بإيقاع أقسى العقوبات.

https://twitter.com/alekhbariyatv/status/1217084231064735744

نائب رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية هاني تطواني الصيد سلاح رشاش الظباء الأمن العام

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مطاردة ظباء وصيدها برشاش.. و"الفطرية" تحيل الفيديو إلى الأمن العام
سبق

أكد نائب رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية، الدكتور هاني تطواني، أن الهيئة أحالت مقطع فيديو متداوَل، يبيِّن عملية صيد بسلاح رشاش لمجموعة من الظباء، للأمن العام؛ وذلك لتحديد تفاصيله، وموقع تصويره.

وأشار "تطواني" إلى أن ذلك الإجراء تم ليتبيَّن ما إذا كان الفعل داخل أو خارج السعودية، وأنه في حالة صحة المقطع وتصويره داخل السعودية سيتم تطبيق العقوبات.

وبيّن "تطواني" خلال مداخلة مع "الإخبارية" أن العقوبات في مخالفات الصيد متنوعة، ومن بينها الغرامة المالية، ومصادرة السلاح، والتشهير.

يُشار إلى أن المقطع المتداوَل استفز المئات في مواقع التواصل باعتباره اعتداء على البيئة، وعلى الثروة البرية، مطالبين بإيقاع أقسى العقوبات.

https://twitter.com/alekhbariyatv/status/1217084231064735744

15 يناير 2020 - 20 جمادى الأول 1441
01:01 AM

مطاردة ظباء وصيدها برشاش.. و"الفطرية" تحيل الفيديو إلى الأمن العام

تطواني: لبيان ما إذا كان داخل أو خارج السعودية لتحديد تفاصيله وموقع تصويره

A A A
محمد المواسي - الرياض
11
14,479

أكد نائب رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية، الدكتور هاني تطواني، أن الهيئة أحالت مقطع فيديو متداوَل، يبيِّن عملية صيد بسلاح رشاش لمجموعة من الظباء، للأمن العام؛ وذلك لتحديد تفاصيله، وموقع تصويره.

وأشار "تطواني" إلى أن ذلك الإجراء تم ليتبيَّن ما إذا كان الفعل داخل أو خارج السعودية، وأنه في حالة صحة المقطع وتصويره داخل السعودية سيتم تطبيق العقوبات.

وبيّن "تطواني" خلال مداخلة مع "الإخبارية" أن العقوبات في مخالفات الصيد متنوعة، ومن بينها الغرامة المالية، ومصادرة السلاح، والتشهير.

يُشار إلى أن المقطع المتداوَل استفز المئات في مواقع التواصل باعتباره اعتداء على البيئة، وعلى الثروة البرية، مطالبين بإيقاع أقسى العقوبات.

https://twitter.com/alekhbariyatv/status/1217084231064735744

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