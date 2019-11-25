ملتقى "الرؤية" الإعلامي يدشن برامجه ويطلق دورة "كاريزما" للجماهير

في حفل شَهِد توقيع عدد من الشراكات

دشّن ملتقى الرؤية الإعلامي برامجه التدريبية والتطويرية والاستشارية على مسرح الجامعة العربية المفتوحة بمدينة الرياض، بحضور رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون سابقًا عبدالرحمن الهزاع؛ حيث شَهِد حفل التدشين حضورَ عدد من الإعلاميين ومسؤولي الجهات، وحضور أعضاء مجلس إدارة الملتقى، واشتمل الحفل على استعراض رؤية ورسالة وأهداف الملتقى وبرامج الملتقي التدريبية والتطويرية في مجالي العلاقات العامة والإعلام، والتي يستهدف الملتقى من خلالها الجهات الحكومية والخاصة والجهات غير الربحية والأفراد.

وشهد الحفل توقيع العديد من الشراكات، وتدشين الدورة الجماهيرية المجانية بعنوان كاريزما الظهور الإعلامي التي قدّمها المستشار الإعلامي وعضو مجلس إدارة الملتقى ماجد بن جعفر الغامدي.