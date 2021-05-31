النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"240" برنامجًا مهنيًا واجتماعيًا قدمتها دار الملاحظة الاجتماعية لنزلائها بالرياض

تنوعت بين دورات تدريبية ومحاضرات وأنشطة مهنية وفنية ورياضية أخرى

قدمت دار الملاحظة الاجتماعية بالرياض التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة خلال العشرة أشهر الماضية 240 برنامجًا ونشاطًا لنزلائها من الأحداث المشمولين برعايتها وتنوعت البرامج ما بين دورات تدريبية ومحاضرات وأنشطة مهنية وفنية ورياضية أخرى.

كما تمكن النزلاء من متابعة تحصيلهم الدراسي بالمدرسة الداخلية للدار والتي تضم كل المراحل التعليمية ويسير العمل فيها وفقًا لنظام التعليم العام إلى جانب حلقات تحفيظ القرآن الكريم وتنفيذ البرامج الثقافية في مكتبة الدار والبرامج الاجتماعية والترفيهية تحت إشراف مدربين وكادر اجتماعي ونفسي مختص في مختلف المجالات.

وتسعى دار الملاحظة الاجتماعية بالرياض من خلال توفير الرعاية الاجتماعية والنفسية والبرامج الصحية والتعليمية للنزلاء إلى اكتشاف وتنمية مهاراتهم واستثمار أوقات الفراغ لديهم في معالجة وتعديل بعض السلوكيات غير المرغوبة لديهم وتحقيق التكيف السليم لهم مع المجتمع.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"240" برنامجًا مهنيًا واجتماعيًا قدمتها دار الملاحظة الاجتماعية لنزلائها بالرياض
سبق

قدمت دار الملاحظة الاجتماعية بالرياض التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة خلال العشرة أشهر الماضية 240 برنامجًا ونشاطًا لنزلائها من الأحداث المشمولين برعايتها وتنوعت البرامج ما بين دورات تدريبية ومحاضرات وأنشطة مهنية وفنية ورياضية أخرى.

كما تمكن النزلاء من متابعة تحصيلهم الدراسي بالمدرسة الداخلية للدار والتي تضم كل المراحل التعليمية ويسير العمل فيها وفقًا لنظام التعليم العام إلى جانب حلقات تحفيظ القرآن الكريم وتنفيذ البرامج الثقافية في مكتبة الدار والبرامج الاجتماعية والترفيهية تحت إشراف مدربين وكادر اجتماعي ونفسي مختص في مختلف المجالات.

وتسعى دار الملاحظة الاجتماعية بالرياض من خلال توفير الرعاية الاجتماعية والنفسية والبرامج الصحية والتعليمية للنزلاء إلى اكتشاف وتنمية مهاراتهم واستثمار أوقات الفراغ لديهم في معالجة وتعديل بعض السلوكيات غير المرغوبة لديهم وتحقيق التكيف السليم لهم مع المجتمع.

31 مايو 2021 - 19 شوّال 1442
10:25 PM

"240" برنامجًا مهنيًا واجتماعيًا قدمتها دار الملاحظة الاجتماعية لنزلائها بالرياض

تنوعت بين دورات تدريبية ومحاضرات وأنشطة مهنية وفنية ورياضية أخرى

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
78

قدمت دار الملاحظة الاجتماعية بالرياض التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة خلال العشرة أشهر الماضية 240 برنامجًا ونشاطًا لنزلائها من الأحداث المشمولين برعايتها وتنوعت البرامج ما بين دورات تدريبية ومحاضرات وأنشطة مهنية وفنية ورياضية أخرى.

كما تمكن النزلاء من متابعة تحصيلهم الدراسي بالمدرسة الداخلية للدار والتي تضم كل المراحل التعليمية ويسير العمل فيها وفقًا لنظام التعليم العام إلى جانب حلقات تحفيظ القرآن الكريم وتنفيذ البرامج الثقافية في مكتبة الدار والبرامج الاجتماعية والترفيهية تحت إشراف مدربين وكادر اجتماعي ونفسي مختص في مختلف المجالات.

وتسعى دار الملاحظة الاجتماعية بالرياض من خلال توفير الرعاية الاجتماعية والنفسية والبرامج الصحية والتعليمية للنزلاء إلى اكتشاف وتنمية مهاراتهم واستثمار أوقات الفراغ لديهم في معالجة وتعديل بعض السلوكيات غير المرغوبة لديهم وتحقيق التكيف السليم لهم مع المجتمع.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,208
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,839
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,764
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,450

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

تعليمنا والتطوير المنشود!!

تعليمنا والتطوير المنشود!!

غسان محمد عسيلان
خالد الفيصل.. يا شبلاً من ذاك الأسد

خالد الفيصل.. يا شبلاً من ذاك الأسد

عبدالعزيز بن ذياب
إخوان الإخوان

إخوان الإخوان

مها الجبر
شاموسكا والمدلج وتفاريس..!!

شاموسكا والمدلج وتفاريس..!!

محمد الصيعري
وزارة التعليم وجرعتها الثالثة

وزارة التعليم وجرعتها الثالثة

جمعان الكرت
ارتفاع الأسعار يهدِّد بإفشال الموسم السياحي

ارتفاع الأسعار يهدِّد بإفشال الموسم السياحي

علي آل شرمة
هل علَّمتنا "كورونا" تحمُّل الأزمات؟

هل علَّمتنا "كورونا" تحمُّل الأزمات؟

صالح مطر الغامدي
الأقصى والتراشق العربي!!

الأقصى والتراشق العربي!!

غسان محمد عسيلان
البطولات تحب الهلال ..!!

البطولات تحب الهلال ..!!

محمد الصيعري
دروس من الحدث الشربليّ

دروس من الحدث الشربليّ

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة