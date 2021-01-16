أكثر من 180 ألف مراجع ومستفيد لمستشفى أحد المسارحة خلال العام الماضي

"صفحي" قدّم شكره لمدير "صحة جازان" لدعمه المباشر

بلغ عدد مراجعي قسم الإسعاف والطوارئ بمستشفى أحد المسارحة العام خلال العام الماضي 160752 مراجعاً، كما بلغ عدد مراجعي العيادات الخارجية 19396 مراجعاً، وعدد المنومين بالأقسام الداخلية 2629 مريضاً، وعدد الولادات 501 ولادة، وبلغ عدد العمليات التي أجريت بالمستشفى 152 عملية، علماً بأنه تم افتتاح قسم العمليات الجديد في تاريخ 2/ 12/ 2019.

وأجرى قسم المختبر أكثر من 193.919 فحصاً مخبرياً، أما فيما يخص قسم الأشعة فتم عمل 61033 فحصاً، وبلغ عدد جلسات التأهيل الطبي 17439 جلسة، فيما نفذ قسم الرعاية الطبية المنزلية 2163 زيارة منزلية.

وأكد مدير مستشفى أحد المسارحة العام، محمد عمران صفحي، حرص المستشفى الدائم على أن تكون الخدمات المقدمة عند حسن ظن المراجع والمريض، والعمل على تقديم الخدمة العلاجية والصحية التي يتطلعون لها، والحرص على التقدم والتطور.

وقدّم شكره للمدير العام للشؤون الصحية بمنطقة جازان عبدالرحمن بن دبي الحربي؛ لدعمه المباشر لصحة المحافظة.