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شاهد.. دموع الإعلامي خالد العقيلي بعد سؤال "كم مدة انقطاعك عن أهلك في ظل جائحة ‫كورونا؟"

لم يتمكن من زيارتها بعد تعرضها لوعكة صحية ووجه لها تحية عبر البرنامج

انهمرت دموع الزميل خالد العقيلي مقدم برنامج كلنا مسؤول في قناة السعودية، بعد تأثره من تقرير "كم مدة انقطاعك عن أهلك في ظل جائحة كورونا؟" والذي كان موجهاً للعاملين في هيئة الإذاعة والتلفزيون، نتيجة تضاعف أعمالهم خلال أزمة كورونا ونتيجة الالتزام بالتعليمات والإرشادات الوقائية ومن ضمنها التباعد الاجتماعي.

الزميل العقيلي انهمرت دموعه بسبب مضي وقت على آخر زيارة قام بها لوالدته، إضافة إلى تعرضها لوعكة صحية خلال اليومين الماضيين وعدم تمكنه من زيارتها، مشيراً إلى أنها تسكن خارج الرياض.

ووجه العقيلي تحية لوالدته التي كانت تتابعه في البرنامج الذي يعرض بشكل مباشر.

ويرتبط الزميل العقيلي بتقديم برنامج كلنا مسؤول الذي يعرض بشكل يومي، والبرنامج جاء لأجل أن يكون منصة إعلامية وطنية خلال هذه الأزمة ويهدف لإبراز جهود الجهات الحكومية ومبادرات المجتمع في مواجهة أزمة كورونا إضافة إلى رفع الوعي عن الناس وهم في منازلهم بأهمية التزامهم بالتعليمات الصادرة بالبقاء في منازلهم.

ويعرض البرنامج على قناة السعودية إضافة إلى إذاعة الرياض بشكل مباشر عند الخامسة من عصر كل يوم ويعاد على قناة SBC الثامنة مساء.

يشار إلى أن هيئة الإذاعة والتلفزيون كثفت من جهودها خلال أزمة كورونا، من خلال تكثيف برامجها التوعوية وتغطية الجهود التي تبذلها الجهات المعنية ومتابعة مستجدات الوضع الصحي للأزمة.

فيروس كورونا الجديد كلنا مسؤول خالد العقيلي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. دموع الإعلامي خالد العقيلي بعد سؤال "كم مدة انقطاعك عن أهلك في ظل جائحة ‫كورونا؟"
سبق

انهمرت دموع الزميل خالد العقيلي مقدم برنامج كلنا مسؤول في قناة السعودية، بعد تأثره من تقرير "كم مدة انقطاعك عن أهلك في ظل جائحة كورونا؟" والذي كان موجهاً للعاملين في هيئة الإذاعة والتلفزيون، نتيجة تضاعف أعمالهم خلال أزمة كورونا ونتيجة الالتزام بالتعليمات والإرشادات الوقائية ومن ضمنها التباعد الاجتماعي.

الزميل العقيلي انهمرت دموعه بسبب مضي وقت على آخر زيارة قام بها لوالدته، إضافة إلى تعرضها لوعكة صحية خلال اليومين الماضيين وعدم تمكنه من زيارتها، مشيراً إلى أنها تسكن خارج الرياض.

ووجه العقيلي تحية لوالدته التي كانت تتابعه في البرنامج الذي يعرض بشكل مباشر.

ويرتبط الزميل العقيلي بتقديم برنامج كلنا مسؤول الذي يعرض بشكل يومي، والبرنامج جاء لأجل أن يكون منصة إعلامية وطنية خلال هذه الأزمة ويهدف لإبراز جهود الجهات الحكومية ومبادرات المجتمع في مواجهة أزمة كورونا إضافة إلى رفع الوعي عن الناس وهم في منازلهم بأهمية التزامهم بالتعليمات الصادرة بالبقاء في منازلهم.

ويعرض البرنامج على قناة السعودية إضافة إلى إذاعة الرياض بشكل مباشر عند الخامسة من عصر كل يوم ويعاد على قناة SBC الثامنة مساء.

يشار إلى أن هيئة الإذاعة والتلفزيون كثفت من جهودها خلال أزمة كورونا، من خلال تكثيف برامجها التوعوية وتغطية الجهود التي تبذلها الجهات المعنية ومتابعة مستجدات الوضع الصحي للأزمة.

17 إبريل 2020 - 24 شعبان 1441
11:37 PM

شاهد.. دموع الإعلامي خالد العقيلي بعد سؤال "كم مدة انقطاعك عن أهلك في ظل جائحة ‫كورونا؟"

لم يتمكن من زيارتها بعد تعرضها لوعكة صحية ووجه لها تحية عبر البرنامج

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عبدالله البرقاوي - الرياض
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8,054

انهمرت دموع الزميل خالد العقيلي مقدم برنامج كلنا مسؤول في قناة السعودية، بعد تأثره من تقرير "كم مدة انقطاعك عن أهلك في ظل جائحة كورونا؟" والذي كان موجهاً للعاملين في هيئة الإذاعة والتلفزيون، نتيجة تضاعف أعمالهم خلال أزمة كورونا ونتيجة الالتزام بالتعليمات والإرشادات الوقائية ومن ضمنها التباعد الاجتماعي.

الزميل العقيلي انهمرت دموعه بسبب مضي وقت على آخر زيارة قام بها لوالدته، إضافة إلى تعرضها لوعكة صحية خلال اليومين الماضيين وعدم تمكنه من زيارتها، مشيراً إلى أنها تسكن خارج الرياض.

ووجه العقيلي تحية لوالدته التي كانت تتابعه في البرنامج الذي يعرض بشكل مباشر.

ويرتبط الزميل العقيلي بتقديم برنامج كلنا مسؤول الذي يعرض بشكل يومي، والبرنامج جاء لأجل أن يكون منصة إعلامية وطنية خلال هذه الأزمة ويهدف لإبراز جهود الجهات الحكومية ومبادرات المجتمع في مواجهة أزمة كورونا إضافة إلى رفع الوعي عن الناس وهم في منازلهم بأهمية التزامهم بالتعليمات الصادرة بالبقاء في منازلهم.

ويعرض البرنامج على قناة السعودية إضافة إلى إذاعة الرياض بشكل مباشر عند الخامسة من عصر كل يوم ويعاد على قناة SBC الثامنة مساء.

يشار إلى أن هيئة الإذاعة والتلفزيون كثفت من جهودها خلال أزمة كورونا، من خلال تكثيف برامجها التوعوية وتغطية الجهود التي تبذلها الجهات المعنية ومتابعة مستجدات الوضع الصحي للأزمة.

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