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"كفى" تدشن مبادرة مستشارك من بيتك غدًا للراغبين في الإقلاع عن التدخين

غدًا غرة رمضان المبارك

تعتزم جمعية "كفى" للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بمنطقة مكة المكرمة تدشين مبادرتها "#مستشارك من بيتك" غداً غرة رمضان المبارك، والتي تهدف إلى خدمة الراغبين في الإقلاع عن التدخين أو الراغبين بالحصول على استشارات الإدمان عن بُعد عبر الرقم المخصص الذي يجيب عليه أطباء وأخصائيون ومستشارون.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية عبدالله بن داوود الفايز أن هذه المبادرة جاءت تعزيزاً للإجراءات الاحترازية التي أعلنتها الدولة وفقها الله للتقليل من آثار جائحة كورونا بالتباعد والحد من الاختلاط، وذلك بخدمة المجتمع عن طريق التواصل عبر تقنية الاتصال المرئي والسمعي.
وأفاد مدير عام جمعية كفى إبراهيم بن أحمد الحمدان أن هذه المبادرة جاءت متزامنة مع شهر رمضان الكريم لتعديل السلوكيات والعادات السيئة، ومنها التدخين والإدمان وتقديم الدعم النفسي والطبي لاستثمار هذا الموسم من خلال برامج علاجية وتأهيلية تقدمها الجمعية للمستفيدين وأسرهم لينعموا بحياة صحية نقية بإذن الله.

كفى

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"كفى" تدشن مبادرة مستشارك من بيتك غدًا للراغبين في الإقلاع عن التدخين
سبق

تعتزم جمعية "كفى" للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بمنطقة مكة المكرمة تدشين مبادرتها "#مستشارك من بيتك" غداً غرة رمضان المبارك، والتي تهدف إلى خدمة الراغبين في الإقلاع عن التدخين أو الراغبين بالحصول على استشارات الإدمان عن بُعد عبر الرقم المخصص الذي يجيب عليه أطباء وأخصائيون ومستشارون.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية عبدالله بن داوود الفايز أن هذه المبادرة جاءت تعزيزاً للإجراءات الاحترازية التي أعلنتها الدولة وفقها الله للتقليل من آثار جائحة كورونا بالتباعد والحد من الاختلاط، وذلك بخدمة المجتمع عن طريق التواصل عبر تقنية الاتصال المرئي والسمعي.
وأفاد مدير عام جمعية كفى إبراهيم بن أحمد الحمدان أن هذه المبادرة جاءت متزامنة مع شهر رمضان الكريم لتعديل السلوكيات والعادات السيئة، ومنها التدخين والإدمان وتقديم الدعم النفسي والطبي لاستثمار هذا الموسم من خلال برامج علاجية وتأهيلية تقدمها الجمعية للمستفيدين وأسرهم لينعموا بحياة صحية نقية بإذن الله.

23 إبريل 2020 - 30 شعبان 1441
05:21 PM

"كفى" تدشن مبادرة مستشارك من بيتك غدًا للراغبين في الإقلاع عن التدخين

غدًا غرة رمضان المبارك

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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تعتزم جمعية "كفى" للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بمنطقة مكة المكرمة تدشين مبادرتها "#مستشارك من بيتك" غداً غرة رمضان المبارك، والتي تهدف إلى خدمة الراغبين في الإقلاع عن التدخين أو الراغبين بالحصول على استشارات الإدمان عن بُعد عبر الرقم المخصص الذي يجيب عليه أطباء وأخصائيون ومستشارون.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية عبدالله بن داوود الفايز أن هذه المبادرة جاءت تعزيزاً للإجراءات الاحترازية التي أعلنتها الدولة وفقها الله للتقليل من آثار جائحة كورونا بالتباعد والحد من الاختلاط، وذلك بخدمة المجتمع عن طريق التواصل عبر تقنية الاتصال المرئي والسمعي.
وأفاد مدير عام جمعية كفى إبراهيم بن أحمد الحمدان أن هذه المبادرة جاءت متزامنة مع شهر رمضان الكريم لتعديل السلوكيات والعادات السيئة، ومنها التدخين والإدمان وتقديم الدعم النفسي والطبي لاستثمار هذا الموسم من خلال برامج علاجية وتأهيلية تقدمها الجمعية للمستفيدين وأسرهم لينعموا بحياة صحية نقية بإذن الله.

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