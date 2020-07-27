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"غلام" : فترة الحج تتزامن مع تقلبات جوية نهاية يوليو وبداية أغسطس

توقع أن تسجل مكة المكرمة والمشاعر المقدسة 45 إلى 48 درجة

أعلن نائب الرئيس العام لشؤون الأرصاد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد الدكتور أيمن بن سالم غلام حالة الطقس المتوقعة على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال موسم حج هذا العام 1441هـ

وفي التفاصيل، قال الدكتور أيمن أن موسم حج 1441هـ يتزامن مع نهاية شهر يوليو وبداية شهر أغسطس وعادة ما تتسم هذه الفترة بتقلبات جوية، ويتوقع أن تسجل مكة المكرمة والمشاعر المقدسة درجات حرارة ما بين 45 إلى 48 درجة مئوية قد تلامس أحياناً 50 درجة مئوية، فيما يكون الجو شديد الحرارة نهاراً معتدل ليلاً مع رطوبة مرتفعة نسبياً أثناء الليل

وأضاف أنه من المتوقع حدوث تكونات لسحب رعدية ممطرة تهطل منها أمطار متوسطة قد تكون غزيرة أحياناً، تسبق بنشاط في الرياح السطحية مع احتمال لوجود الغبار والأتربة المثارة مع التيارات الهابطة من هذه السحب.

وتابع: من تحليل معلومات الدورة التاريخية لهذه الفترة كانت هناك أمطار رعدية سجلت في يوم واحد (36) ملم وكان ذلك بتاريخ 29 أغسطس 1998م، وشهر أغسطس من الأشهر التي تهطل فيها الأمطار وسجلت في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة في عام 1998م أمطار تراوحت كمياتها على مدى الشهر ما بين 40 إلى 50 ملم.

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"غلام" : فترة الحج تتزامن مع تقلبات جوية نهاية يوليو وبداية أغسطس
سبق

أعلن نائب الرئيس العام لشؤون الأرصاد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد الدكتور أيمن بن سالم غلام حالة الطقس المتوقعة على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال موسم حج هذا العام 1441هـ

وفي التفاصيل، قال الدكتور أيمن أن موسم حج 1441هـ يتزامن مع نهاية شهر يوليو وبداية شهر أغسطس وعادة ما تتسم هذه الفترة بتقلبات جوية، ويتوقع أن تسجل مكة المكرمة والمشاعر المقدسة درجات حرارة ما بين 45 إلى 48 درجة مئوية قد تلامس أحياناً 50 درجة مئوية، فيما يكون الجو شديد الحرارة نهاراً معتدل ليلاً مع رطوبة مرتفعة نسبياً أثناء الليل

وأضاف أنه من المتوقع حدوث تكونات لسحب رعدية ممطرة تهطل منها أمطار متوسطة قد تكون غزيرة أحياناً، تسبق بنشاط في الرياح السطحية مع احتمال لوجود الغبار والأتربة المثارة مع التيارات الهابطة من هذه السحب.

وتابع: من تحليل معلومات الدورة التاريخية لهذه الفترة كانت هناك أمطار رعدية سجلت في يوم واحد (36) ملم وكان ذلك بتاريخ 29 أغسطس 1998م، وشهر أغسطس من الأشهر التي تهطل فيها الأمطار وسجلت في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة في عام 1998م أمطار تراوحت كمياتها على مدى الشهر ما بين 40 إلى 50 ملم.

27 يوليو 2020 - 6 ذو الحجة 1441
11:55 PM

"غلام" : فترة الحج تتزامن مع تقلبات جوية نهاية يوليو وبداية أغسطس

توقع أن تسجل مكة المكرمة والمشاعر المقدسة 45 إلى 48 درجة

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عبدالله الراجحي - جدة
0
1,704

أعلن نائب الرئيس العام لشؤون الأرصاد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد الدكتور أيمن بن سالم غلام حالة الطقس المتوقعة على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال موسم حج هذا العام 1441هـ

وفي التفاصيل، قال الدكتور أيمن أن موسم حج 1441هـ يتزامن مع نهاية شهر يوليو وبداية شهر أغسطس وعادة ما تتسم هذه الفترة بتقلبات جوية، ويتوقع أن تسجل مكة المكرمة والمشاعر المقدسة درجات حرارة ما بين 45 إلى 48 درجة مئوية قد تلامس أحياناً 50 درجة مئوية، فيما يكون الجو شديد الحرارة نهاراً معتدل ليلاً مع رطوبة مرتفعة نسبياً أثناء الليل

وأضاف أنه من المتوقع حدوث تكونات لسحب رعدية ممطرة تهطل منها أمطار متوسطة قد تكون غزيرة أحياناً، تسبق بنشاط في الرياح السطحية مع احتمال لوجود الغبار والأتربة المثارة مع التيارات الهابطة من هذه السحب.

وتابع: من تحليل معلومات الدورة التاريخية لهذه الفترة كانت هناك أمطار رعدية سجلت في يوم واحد (36) ملم وكان ذلك بتاريخ 29 أغسطس 1998م، وشهر أغسطس من الأشهر التي تهطل فيها الأمطار وسجلت في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة في عام 1998م أمطار تراوحت كمياتها على مدى الشهر ما بين 40 إلى 50 ملم.

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